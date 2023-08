Scopriamo insieme chi sono i figli d’arte più famosi della musica italiana: da Mario Biondi a Syria.

C’è una categoria spesso vituperata o invidiata in Italia come nel mondo: quella dei figli d’arte. Eppure, non di rado c’è chi, tra i talenti di seconda o terza generazione, riesce a superare in fama anche i propri genitori o avi. Proviamo a scoprire insieme chi sono i cinque figli d’arte della musica italiana più famosi in assoluto, alcuni addirittura insospettabili!

Giorgia

Figli d’arte famosi della musica italiana

In rigoroso ordine alfabetico partiamo da Mario Biondi. Il ‘Barry White italiano’, voce calda e profonda della nostra musica, è figlio di Stefano Biondi, nome d’arte di Giuseppe Ranno. Il giovane Mario si avvicinò alla musica proprio cantando nelle piazze siciliane insieme al padre, ma ben presto è riuscito a raggiungere un successo addirittura superiore, come dimostrano le sue tante hit, tra cui Love is a Temple:

Sapevi che anche la talentuosissima Giorgia è una figlia d’arte? La Todari, oggi una delle cantanti più amate della musica pop e soul italiana, è figlia del cantante e musicista Giulio Todari, membro del duo Juli & Julie, molto famoso negli anni Settanta.

Non è un cantante ma è certo uno dei volti più noti della nostra musica. Stiamo parlando di Demo Morselli, il direttore d’orchestra (ma anche trombettista e tanto altro) più amato della televisione. La sua discendenza musicale non è solo paterna, ma di un’intera famiglia di trombettisti.

Figlia d’arte è notoriamente anche Romina Power, che almeno in Italia si è guadagnata una fame addirittura maggiore ai genitori, due star del cinema di Hollywood: Tyron Power e Linda Christian. La riascoltiamo con Al Bano in Felicità:

Chiudiamo con un’altra cantante diventata più famosa del proprio padre: Syria, nome d’arte di Cecilia Cipressi. Chi è il suo noto genitore? Elio Cipri, un cantautore che ha avuto un discreto successo negli anni Sessanta, prima di trasformarsi in uno dei produttori di punta della Fonit Cetra. Ecco il video di Se tu non sei con me di Syria: