Le migliori canzoni di Vasco Rossi: da Albachiara a Sally

Una vita spericolata, fatta di successi e grandissime emozioni: riviviamole insieme con le più belle canzoni di Vasco Rossi.

Vasco Rossi è un’icona vivente della musica italiana, considerato da molti il più grande cantante di sempre. Una carriera fatta di successi, grandi canzoni e parole vere ne hanno fatto una star, e il suo punto di forza è sempre stata la sua comunicazione e il suo modo di essere, sempre diretto e mai soggetto a compromessi. E proprio per questo, o lo si ama, o lo si odia.

Vasco Rossi: le canzoni più belle

Dalla fine degli anni Settanta Vasco Rossi ha inciso in studio diciassette album, e scegliere 5 canzoni che lo rappresentassero è davvero un’impresa dura. Ci abbiamo provato così: ecco la nostra top five di Vasco!

Vasco Rossi

Vasco Rossi: Ogni volta

Iniziamo il nostro viaggio con una chicca, Ogni volta, canzone che faceva parte del lato B di Vado al Massimo. Sono gli inizi di carriera di Vasco, che fa scandalo a Sanremo per essersi messo il microfono in tasca e comincia a far parlare di sé, certo per i suoi atteggiamenti da ribelle, ma anche per la sua grande musica. È il 1982, e nel cielo della musica italiana sta nascendo una stella. Ecco la prima canzone:

Vasco rossi: Guai

Facciamo subito un enorme salto di circa 30 anni… e 17 album! Nel 2015 esce Sono innocente e uno dei singoli estratti è proprio Guai. È un Vasco più maturo, che porta sulle spalle il peso del successo, ma anche la consapevolezza e l’esperienza, che lo rendono uno dei parolieri più amati in Italia. E infatti, a distanza di anni, i suoi testi restano diretti, incisivi, che vanno dritti al sodo e che fanno vivere grandi emozioni. Ecco il video di Guai:

Vasco Rossi: Albachiara

Se c’era una canzone che non potevamo non mettere, era proprio questa. Tratta dal secondo disco di Vasco, Non siamo mica gli americani!, il brano rappresenta uno dei più grandi successi discografici del cantante, che infatti viene ancora oggi suonato live e spesso come chiusura dei concerti. La canzone è stata scritta di getto, mentre la madre di Vasco cucinava, e ispirandosi a una ragazza che il cantante vedeva ogni mattina passare sotto casa. Era il 1979.

Andiamo a riascoltarci l’immenso capolavoro di Vasco Rossi:

Vasco Rossi: Come Vorrei

Continuiamo il nostro viaggio fatto di salti repentini, e andiamo di nuovo al 2015. Come vorrei è uno dei testi più amati dai fan di Vasco, una canzone che si interroga sull’amore, sul cambiamento, sul mondo, e che sin dal primo ascolto fa percepire la grande intensità e sincerità del Vasco Rossi autore. Di seguito il videoclip del brano:

Vasco Rossi: Sally

Concludiamo con un grande classico della carriera di Vasco. Una ballata fantastica, tratta dall’album Nessun pericolo… per te del 1996 e che ogni fan del cantante conosce sicuramente a memoria. La canzone è stata coverizzata da tantissimi artisti, tra cui Fiorella Mannoia. Ma non c’è nulla da fare: l’orginale resta l’originale. Ascoltiamola insieme: