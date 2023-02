Sanremo 2023, la conferenza stampa del 7 febbraio: le parole di Amadeus, Chiara Ferragni e gli altri protagonisti.

Dopo aver rotto il ghiaccio nella conferenza stampa della vigilia, è arrivato il momento della presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2023, il 7 febbraio. Nella sala De Santis del Casinò di Sanremo si sono presentati i vertici Rai ma anche e soprattutto il direttore artistico Amadeus, la prima madrina di questo Festival, Chiara Ferragni, e poi ancora Gianni Morandi. Ecco le loro dichiarazioni più importanti.

Sanremo 2023, conferenza stampa 7 febbraio: le parole di Amadeus

Nel corso del suo intervento, Ama ha annunciato che per la prima volta nella storia del Festival, in questa serata inaugurale, sarà presente in sala anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della serata, tra l’altro, interverrà anche Roberto Benigni. In apertura ci sarà anche l’Inno di Mameli, cantato da Gianni Morandi.

Amadeus

A domanda sulla questione del gender fluid sollevata dalle polemiche di Fratelli d’Italia, il presentatore ha tra l’altro specificato che lui non ama le etichette, siamo tutti essere umani e siamo liberi, aggiungendo che ai bambini va spiegato che esistono tante persone diverse e vanno tutte rispettate.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

All’esordio televisivo, Chiara si è detta emozionata e onorata per questa opportunità, sottolineando di non essere né una conduttrice, né un’attrice. Ha anche ringraziato i suoi compagni di avventura per averla fatta sentire accolta e ha promesso il massimo impegno.

Se qualcuno si fosse domandato se avrebbe cantato durante questa edizione la regina degli influencer italiani, la sua risposta è assolutamente no: “Ve lo risparmio“.

“Voglio portare me stessa e voglio portare un messaggio che sarà ben chiaro dalle mie parole e dagli abiti che indosserò“, ha specificato poi l’imprenditrice, che prepara dunque qualcosa di importante per i suoi fan e non solo. Un messaggio che sarà reso noto anche da un discorso che ha scritto esclusivamente di suo pugno.

Le altre dichiarazioni importanti della conferenza

Sono stati confermati anche gli ospiti di questa sera: i Pooh, Mahmood e Blanco e poi Elena Sofia Ricci per presentare la sua nuova fiction. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare anche come al termine di ogni puntata verranno scoperti i cinque artisti in cima alla classifica, per ricordare che quest’anno in finale saranno in cinque a contendersi la vittoria.

Si è parlato nel corso della conferenza anche della mancata partecipazione di Anna Oxa alla sfilata sul green carpet della vigilia. Amadeus ha spiegato che è stata male e che probabilmente per questo motivo ha preferito non prendere freddo.