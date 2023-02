la classifica dopo la prima serata

Festival di Sanremo 2023: la classifica parziale dopo la prima serata della kermesse dedicata alla canzone italiana.

La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 è andata in archivio. La maratona della quarta edizione della kermesse guidata da Amadeus ha mantenuto le promesse con tanti momenti di spettacolo e buona musica. Una puntata a suo modo storica, grazie alla presenza in platea, per la prima volta, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presenza sul palco di una madrina d’eccezione, Chiara Ferragni, alla prima apparizione televisiva in assoluto. In chiusura c’è stato il tempo anche per la prima classifica. Scopriamo insieme chi è al momento in testa al Festival.

Sanremo 2023: chi ha votato durante la prima serata

A rompere il ghiaccio con le votazioni in questa edizione del Festival di Sanremo è stata la giuria della Sala stampa, radio, web e tv. Gli esperti di musica e spettacolo presenti a Sanremo, o collegati in remoto grazie a un’apposita piattaforma, hanno potuto esprimere i propri giudizi, confermando o ribaltando le sensazioni che avevano già avuto durante il primo ascolto in anteprima.

Marco Mengoni

Quello che è venuto fuori è una graduatoria per certi versi sorprendente, ma che non va completamente in contraddizione con quanto abbiamo avuto modo di leggere e ascoltare in queste settimane che hanno preceduto l’inizio della kermesse.

La prima classifica di Sanremo 2023

Tra tutte le classifiche che avremo in queste cinque serate, questa è sicuramente la meno importante, in quanto non solo parziale, ma limitata solo ai primi quattordici artisti in gara. Già da domani potremo avere un quadro più chiaro della situazione, quando avremo completato il primo ascolto di tutte e 28 le canzoni di questa lunghissima edizione di Sanremo.

Andiamo a scoprire insieme qual è dunque la prima classifica del Festival 2023:

14 – Anna Oxa

13 – Olly

12 – gIANMARIA

11 – Ariete

10 – Gianluca Grignani

9 – Mr. Rain

8 – Cugini di Campagna

7 – Colla Zio

6 – Mara Sattei

5 – Leo Gassmann

4 – Ultimo

3 – Coma_Cose

2 – Elodie

1 – Marco Mengoni