le date e le informazioni

Harry Potter, arriva il cine-concerto di fine anno con l’orchestra per chiudere il ventennale dall’uscita del primo film.

Il 2022 sta per terminare, e con lui il ventesimo anniversario dall’arrivo nelle sale cinematografiche del primo film della saga di Harry Potter. Quale miglior modo per chiudere un anno di celebrazioni, se non un cine-concerto a Roma dedicato a tutti gli appassionati di Hogwarts e gli amanti della grande musica. Dopo anni di difficoltà a causa della pandemia, i potterhead possono finalmente vivere tutta la magia di Harry Potter in musica, con una doppia data sul finire dell’anno: ecco tutte le informazioni.

Harry Potter: in arrivo il cine-concerto

Un grande appuntamento dedicato ai fan del maghetto più famoso del mondo ma anche ai semplici appassionati di grande musica e cinema. Per festeggiare la fine dell’anno, è in arrivo un doppio cine-concerto in Italia con l’orchestra dal vivo.

Direttore d’orchestra

Dove e quando? Ecco le date da segnare con un circoletto rosso sul calendario: 29 e 30 dicembre a Roma, all’Auditorium Conciliazione, molto vicino alla Basilica di San Pietro. Un evento davvero straordinario in grado di rendere l’atmosfera natalizia ancora più… magica. Ma cosa si intende con cine-concerto?

Cos’è un cine-concerto?

Per chi non avesse mai partecipato a un evento del genere, vale la pena ricordare che un cine-concerto non è altro che la proiezione dal vivo di un film con l’accompagnamento musicale proposto da un’orchestra dal vivo. In questo caso si tratta dell’Orchestra italiana del cinema, composta da ottanta grandi musicisti, mentre per quanto riguarda la pellicola si è scelto di proiettare Harry Potter e il calice di fuoco, una delle più amate dell’intera saga dedicata al maghetto, il film che vede al centro delle vicende lo spettacolare Torneo Tremaghi, con un epilogo finale da brividi con il ritorno del Signore Oscuro Voldemort.