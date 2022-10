Deep Purple, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni della storica band di Smoke On the Water e Highway Star.

I giganti del rock tornano a con la loro energia a suonare in Italia. Dopo la lunga pausa imposta dal Covid, anche i Deep Purple, dei dinosauri per alcuni, delle leggende viventi per altri, hanno finalmente ripreso a portare in giro la loro musica in tutto il mondo. E adesso si apprestano a vivere un nuovo grande appuntamento in Italia, un Paese che da sempre li ha amati e che loro stessi hanno dimostrato più volte di amare. Ecco la possibile scaletta per i due live in programma.

Deep Purple in tour nel 2022

Nell’ambito di un vastissimo tour europeo, che li ha portati e li porterà a esibirsi in Spagna, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, nei Paesi scandinavi e non solo, la band guidata da Ian Gillan torna protagonista anche in Italia con un nuovo appuntamento.

Deep Purple

La band britannica è attesa il 17 ottobre da un grande concerto a Milano, precisamente al Mediolanum Forum di Assago, per rinverdire i fasti del meglio del rock mondiale.

La scaletta dei concerti dei Deep Purple

Costruire una scaletta per i Deep Purple dovrebbe essere a ogni tour un’impresa. Il loro repertorio è immenso e variegato, le hit non mancano ma la band ha dimostrato, anche in anni più recenti, di essere riuscita ad andare oltre i classici, scrivendo e componendo canzoni che sarebbero degne di essere ascoltate dal vivo.

Per questo loro ritorno in tour dopo la pausa Covid, però, forse considerando anche che potrebbe essere uno degli ultimi tour della loro carriera, Ian Paice e compagni hanno preferito optare su una scaletta costruita quasi come fosse un greatest hits, con poche incursioni al di fuori dei classici indimenticabili della Mark II. Questa la scaletta presentata durante l’evento del 29 giugno in Francia, a Nimes:

– Highway Star

– Pictures of Home

– No Need to Shout

– Nothing at All

– Uncommon Man

– Lazy

– When a Blind Man Cries

– Time for Bedlam

– Keyboard Solo

– Perfect Strangers

– Space Truckin’

– Smoke on the Water

– Caught in the Act

– Hush (cover di Joe South)

– Bass Solo

– Black Night