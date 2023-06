Bonolis dopo Sonia dice addio anche alla tv: le sue parole

Paolo Bonolis in queste settimane sta registrando la nuova stagione di Ciao Darwin e presto lo rivedremo in azione anche con le nuove puntate di Avanti un Altro, ma lui – 62 anni la prossima settimana – sta già pensando alla pensione.

L’addio alla televisione non sarà però imminente, ma verosimilmente fra qualche anno. Di fatto, però, non lo vedremo invecchiare in video come magari un Costanzo, un Bongiorno o un Vianello.

“L’azienda di Sonia funziona molto bene, sono tutti bravi. Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo. Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C’è un processo naturale, definibile biologicamente come ‘orchite’, che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora”.

A domanda diretta di Vanity Fair “non le mancherà la tv?” Bonolis ha aggiunto:

“No, altrimenti diventerei bulimico, professionalmente ed esistenzialmente. Probabilmente continuerò per un altro paio d’anni, poi diventerebbe pesante senza l’entusiasmo”.

Parole che il conduttore aveva già annunciato al Festival Della Tv di Dogliani qualche settimana fa:

“Penso ancora di lavorare per poco tempo, poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove“.

Bonolis, il primo annuncio di addio al mondo della tv nel 1998!

Come riportato da TvBlog, però, Paolo ha annunciato di volersi ritirare dal mondo della tv già nel 1998 durante il periodo di Tira & Molla.

“Evitiamo di considerare la televisione come qualcosa da cui non si può prescindere. Bisogna muoversi, andare verso le cose che la tv ci porta in casa, sentire gli odori e i sapori del mondo. Io ho deciso di smettere, ridurre sempre di più la presenza in video. Certo, questo lavoro a me piace molto, ma ora penso che questo sarà il mio ultimo contratto con la tv. L’ onoro per le tre stagioni che restano, ma apparendo molto meno. E poi mi ritiro. Sono stato molto fortunato. Sono capitato in una serie di convergenze favorevoli. Ma ormai faccio questo lavoro da 17 anni. E bisogna invece avere sempre freschezza“.

25 anni dopo, però, è sempre in video.

Che il 2023 sia stato per lui l’anno della decisione?