Qual è lo sport più pericoloso e quali infortuni rischiano di subire i suoi atleti?

Per capire quale sport risulta più pericoloso in assoluto basta considerare il numero di infortuni che in media subiscono gli atleti di ciascuna disciplina, durante la loro carriera sportiva. Secondo il National Safety Council statunitense a risultare più pericolosi sono alcuni sport di squadra.

Le gare di basket, hockey e football americano sono infatti spesso interrotte dagli infortuni dei giocatori, dovuti principalmente dai contrasti fra gli atleti stessi e o con alcuni oggetti presenti nei campi di gioco.

Il football in particolare provoca il maggior numero di infortuni di qualsiasi altro sport. Ogni 1.000 ore di gare, secondo la Ohio State University (OSU) un campione di football americano subisce un infortunio, che può essere più o grave, ma comunque abbastanza invalidante da indurlo ad abbandonare la gara.

Il football inoltre è lo sport che provoca il maggior numero di commozioni cerebrali in assoluto, a seguito dei frequenti scontri fra gli sportivi.

Per quanto riguarda invece il numero d’incidenti mortali, la boxe, l’ippica e le gare di automobilismo risultano gli sport più letali in assoluto, con centinaia di decessi avvenuti nel corso degli ultimi decenni, per colpa di fratture craniche, di fratture toraciche e impatti ad alte velocità.

Per quanto riguarda gli sport invernali sciare risulta lo sport più pericoloso (come dimostra l’incidente di Michael Schumacher), soprattutto quando si decide di farlo fuori pista.

Se siete invece interessati a conoscere alcuni degli scandali più gravi delle Olimpiadi, gli storici e gli appassionati hanno stilato una lista che fa per voi.