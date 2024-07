Celine Dion incanta alle Olimpiadi di Parigi: erano 4 anni che non si esibiva

La serata evento per l’apertura dei giochi olimpici di Parigi è stata impreziosita anche dall’esibizione di Celine Dion che, proprio come Lady Gaga, si è esibita in francese.

La cantante, con i capelli raccolti e avvolta in un abito color argento pieno di cristalli, ha cantato L’Hymme à l’Amour di Edith Piaf: erano ben quattro anni che non si esibiva in pubblico a causa di una malattia neurologica.

“Sono onorato di essermi esibita stasera per la cerimonia di apertura di Parigi 2024” – ha scritto Celine Dion su Instagram – “E sono così piena di gioia di essere tornata in una delle mie città preferite! Soprattutto, sono così felice di celebrare questi straordinari atleti, con tutte le loro storie di sacrificio e determinazione, dolore e perseveranza. Siete stati tutti così concentrati sul vostro sogno! E, che portiate a casa o meno una medaglia, spero che essere qui significhi che per voi questo si sia avverato! Dovreste essere tutti così orgogliosi, sappiamo quanto avete lavorato duramente per essere il meglio del meglio. Rimanete concentrate, andate avanti, il mio cuore è con voi!”

Celine Dion, il video dell’esibizione

Le parole della cantante ad aprile