L’esibizione della drag queen Nicky Doll alle Olimpiadi di Parigi fa arrabbiare i cattolici

Ieri sera la Senna in occasione dell’apertura delle Olimpiadi 2024 si è colorata (anche) di arcobaleno grazie all’esibizione di Nicky Doll sulle note del suo ultimo singolo, I Had A Dream.



Un’esibizione che ha fatto arrabbiare i cattolici (italiani, soprattutto) che oggi hanno attaccato l’artista sia sui social che sui siti di informazione.

MowMag ha parlato di perculazione dei cristiani in diretta mondiale (cito: “all’apertura dei giochi olimpici a Parigi anche le drag queen con una parodia dell’Ultima Cena, fatta passare ufficialmente per un banchetto dionisiaco (ma quant’è simile al dipinto di Leonardo?), ci tengono a dimostrare cosa intendono per inclusività: perculare i cristiani in diretta mondiale“). Il portale Gente d’Italia ha scritto “È questo il nuovo spirito olimpico? Parigi 2024 ‘apre’ con l’Ultima Cena blasfema delle drag queen“; Nicola Porro sul suo sito è stato invece ancora più duro: “Parigi 2024, a suo modo la celebrazione (ridicola e volgare) di un regime“.

Tutto questo perché Nicky Doll, al termine dell’esibizione, si è riunite con le sue sorelle drag queen in un’immagine che ricorda l’Ultima Cena.

I feel like a huge portion of people outside of France haven’t grasped how BIG Nicky Doll is — performing for the OLYMPICS is everything — and I couldn’t be happier for her pic.twitter.com/x81rx6FhFm

— belakboy (@itsbelakboy) July 26, 2024