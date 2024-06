l’annuncio fa sognare i fan

I fan aspettavano questa notizia da tempo e non vedevano l’ora che la presentatrice uscisse allo scoperto, ma magari con qualche dettaglio in più. Dobbiamo accontentarci di quello che ha detto durante un’intervista. Barbara D’Urso torna in tv, ormai è ufficiale. Carmencita, però, non si è esposta troppo e non ha specificato su quale canale tornerà a condurre un programma.

La presentatrice ha deciso di uscire allo scoperto e di annunciare finalmente il suo ritorno in televisione. Già in passato aveva descritto come traumatico l’abbandono di Mediaset: non ha ancora capito come possa essere stata messa da parte.

Dopo qualche corso di inglese a Londra, il ritorno in Italia dagli affetti cari e anche il debutto con il botto su TikTok, con un canale seguitissimo, adesso Barbara D’Urso è pronta a tornare a condurre un programma televisivo.

L’occasione per svelare i suoi piani futuri è stata un’intervista in diretta a TeleSud, in occasione della quale si trovava insieme a Francesco Facchinetti per onorare i successi nel mondo del calcio e del basket del Trapani.

Sul palco impossibile non chiedere a Barbara D’Urso quando sarebbe tornata a condurre un programma televisivo. Ormai manca da tantissimo tempo, ma forse in occasione della prossima stagione televisiva, dopo le vacanze estive, potremo rivederla sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso torna in tv: ecco cosa ha detto durante un’intervista

È stato Francesco Facchinetti a chiedere a Barbara D’Urso se potesse dare qualche informazione in merito a un suo possibile ritorno in tv. Il cantante ci scherza su, facendo “domande per far partire delle Ansa subito“. La domanda è quella che tutta Italia si fa. Dove vedremo Barbara D’Urso in televisione?

La conduttrice, scherzando, ha provato a lasciare il palco per evitare di rispondere alla domanda sul suo ritorno in tv, ma poi si è aperta. “Mi vedrete presto, ma su un altro numero del telecomando. Non quello di prima, è un altro numero, sai che il telecomando è lungo”. Facchinetti incalza, per sapere se andrà sul primo canale, ma Barbara è sfuggente…