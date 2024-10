Abbandono atroce ha scioccato tutti

L’abbandono di un cane in strada con una busta contenente i suoi effetti personali ha suscitato commozione in tutto il mondo. Un cane, accoccolato su una busta trasparente con una ciotola e giochi vecchi, ha atteso per tre giorni e tre notti il ritorno dei suoi umani, che lo avevano abbandonato. Purtroppo, il cagnolino non aveva più nulla, se non una busta logora, mentre i suoi proprietari si erano disfatti di lui come degli oggetti inutili. Un uomo ha avvistato questa scena straziante e ha contattato un rifugio locale per salvare il cane.

La tragicità dell’evento è accaduta in Messico, e la storia è stata riportata da un servizio giornalistico specializzato nel raccontare storie di animali. Le foto del cane abbandonato sono state condivise su @The Dodo. Quando la volontaria del rifugio, Evelyn Flores, è giunta sul posto, ha trovato il cucciolo rannicchiato su una busta ormai vuota. Durante la notte, qualcuno aveva rubato i giocattoli e la ciotola che erano stati lasciati con il cane. Flores ha commentato: «Non capisco come ci siano persone senza cuore che fanno cose del genere. È disumano».

La dolce cagnolina è stata chiamata Dulce e, non appena Evelyn l’ha vista, ha capito che non poteva lasciarla lì. Nonostante avesse già otto cani, ha deciso di adottare anche Dulce, scegliendo per lei un nome che riflettesse il suo carattere affettuoso e obbediente. A distanza di due anni dal salvataggio, Dulce vive ancora con Evelyn, che ha raccontato di come stia ricevendo tanto amore, dopo aver vissuto momenti di maltrattamento.

Oggi, Dulce, descritta come un cane di taglia media con un manto bianco e nero, è diventata parte della famiglia di Evelyn e si è adattata perfettamente alla sua nuova vita. La donna ha espresso la sua gratitudine per aver avuto Dulce nella loro vita, definendola una benedizione. La storia di Dulce serve da esempio su quanto possa essere gratificante adottare un cane in difficoltà, ricevendo in cambio amore e felicità incondizionati.