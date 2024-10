Cosa ha detto Conte e le probabili formazioni

Nel cantiere Napoli, attualmente capolista della Serie A, il tecnico Antonio Conte sottolinea l’importanza della ricostruzione della squadra, affermando che “c’è il cartello lavori in corso,” necessario dopo soli tre mesi. Conte si è espresso in conferenza stampa prima della partita contro l’Empoli, evidenziando la soddisfazione per il lavoro sin qui svolto. Il gruppo di giocatori, motivato e disposto a lavorare, rappresenta per lui un elemento fondamentale per il successo futuro.

L’allenatore ha menzionato che, in un processo di crescita, ci saranno momenti difficili e che tutti dovranno essere forti di mente e cuore per affrontarli. La pazienza è una virtù che Conte ritiene essenziale in questa fase, specialmente quando la città e i tifosi iniziano a nutrire aspettative elevate, come dimostrano le domande sullo scudetto.

In vista della partita, Conte deve affrontare l’assenza di Lobotka, infortunatosi durante le competizioni nazionali, e ha deciso di schierare Gilmour, arrivato dal Brighton, al suo esordio da titolare. Conte ha sottolineato le capacità di Gilmour, che ha messo in difficoltà l’allenatore durante le settimane di allenamento e ora avrà l’opportunità di guidare la squadra.

Riguardo all’Empoli, l’allenatore avversario D’Aversa ha saputo costruire una squadra con buoni valori e idee di gioco. Nel frattempo, si delineano le formazioni probabili per il match: l’Empoli potrebbe schierarsi con un 3-5-2, costituito da Vasquez in porta, e una difesa formata da Goglichidze, Ismajli e Viti; a centrocampo ci saranno Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini e Pezzella, mentre in attacco ci saranno Esposito e Colombo. Per quanto riguarda il Napoli, previsto un 4-3-3 con Caprile in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola in difesa; Anguissa, Gilmour e McTominay comporranno il centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Con queste premesse, il Napoli si prepara ad affrontare una sfida importante con spirito e determinazione.