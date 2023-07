l’amore vero non conosce stanchezza

Incurante della stanchezza, una donna ha portato un cane ferito per sei ore sulle spalle: il cucciolo, caduto in un dirupo, era rimasto bloccato con una zampa fratturata.

Ogni giorno in ogni parte del mondo ci sono persone che abbandonano i loro animali o si macchiano di crimini più o meno gravi nei confronti di questi ultimi. Per fortuna, però, esistono anche tantissime persone pronte ad aiutare gli altri esseri viventi e a salvare le vite di creature indifese. Così è stato per Tia Maree Vargas, una donna che qualche tempo fa si è resa protagonista di un gesto altruistico nei confronti di un cagnolino ferito di nome Boomer. La sua storia è stata da lei stessa raccontata in alcuni post che, condivisi su Facebook sulla propria pagina personale all’account social @Tia Maree Vargas, hanno commosso e ed emozionato migliaia di utenti del web.

Il salvataggio del cane Boomer: una donna lo ha portato sulle spalle per ore incurante della stanchezza

Ferito, solo e spaventato, Boomer, un cagnolino caduto in un burrone mentre si trovava sulla cima dei monti del Table Rock negli Stati Uniti d’America, non aveva alcuna speranza di salvezza. L’arrivo di Tia Maree Vargas ha però cambiato il suo destino.

Nell’estate del 2018, Boomer, un cagnolino di simil razza Cocker Spaniel Inglese, si è allontanato dalla sua famiglia, perdendo la strada per tornare a casa. Ritrovatosi solo in mezzo a un bosco, Boomer ha iniziato a salire la cima di una montagna; a causa della stanchezza e del terreno impervio, il cane è scivolato per trenta metri rotolando per duecento metri giù da un dirupo e fratturandosi una zampa. Rimasto bloccato in un fossato e ferito, il cucciolo non è più riuscito ad uscire. Il destino aveva però in serbo per il cagnolino un futuro diverso da quello al quale il quattro zampe sembrava ormai essersi rassegnato.

Proprio in quelle ore, su un sentiero frequentato di rado, Tia Maree Vargas stava affrontando il difficile e lungo percorso in compagnia del padre. Attirata da uno strano lamento, la donna si è avvicinata a un burrone e ha scorto gli occhi terrorizzati di un animale. Tia non ha impiegato molto per capire che si trattava di un cagnolino. Aiutata anche dal padre, la donna è riuscita a trarre in salvo il cagnetto. Resasi conto che il cucciolo non era in grado di camminare a causa della grave frattura alla zampa, Tia non ci ha pensato neanche un attimo e ha caricato Boomer (che pesava oltre venticinque chilogrammi) sulle proprie spalle.

Decisa a salvarlo a tutti i costi, la donna, già affaticata dalla lunga camminata, ha percorso a ritroso il sentiero, portando sulla schiena il cagnetto sconosciuto per un tragitto della durata di più di sei ore. Boomer, disidratato, spaventato e pieno di ferite e tagli, ha scodinzolato con le sue ultime forze alla donna che gli stava salvando la vita. Per tutta la strada il cagnetto si è comportato nel migliore dei modi, avendo capito di potersi fidare completamente dei due umani che aveva incontrato. Così ha raccontato la donna in un’intervista all’Abc News: «Se fosse stato il mio cane o il mio bambino o qualcuno che amavo avrei voluto che qualcuno lo facesse per me. In nessun modo avrei potuto lasciarlo lassù e avere ancora un cuore in pace». Arrivare a valle, la donna ha portato il cane in una clinica veterinaria. Qui è stata contattata la famiglia di Boomer, che, preoccupata, lo aveva a lungo cercato. Dai post condivisi su Facebook, è possibile vedere come alla fine Tia abbia adottato il cagnolino salvato, la famiglia del quale non avrebbe potuto pagare le cure veterinarie. Così Tia scrive sui social: «Indovina chi può andare a prendere questo ragazzo oggi!!!! Io! Ha dovuto passare una notte in più dal veterinario. Dopo una caduta di 3è sopravvissuto solo con una gamba ferita ! Io e lui abbiamo avuto una bella avventura. L’ho trovato su Table Rock e l’ho portato per sette miglia giù per ricongiungerlo ai suoi padroni. Pesa cinquantacinque libbre! Non ce l’avrei fatta senza Dio. Ho detto tante preghiere e ho avuto la forza e l’energia per portarlo in braccio. Si chiama Boomer. Posso tenerlo! Lui è un nuovo arrivato nella nostra famiglia e sono così emozionata che non riesco a dormire!!!! Ho dormito solo quattro ore! Sono sveglio dalle quattro del mattino!!!». Boomer si è ambientato subito nella sua nuova casa e presto è guarito dalle ferite. (di Elisabetta Guglielmi)