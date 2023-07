Vuoi mantenere in salute cane e gatto? Fai queste domande al veterinario

Ci sono alcune domande preziose da fare al veterinario per mantenere in salute cane e gatto ed ecco quali sono.

Adottare un cane o un gatto è un grande impegno e bisogna sempre metterlo in conto quando si affronta la scelta. Certo, un animale domestico sa darci tanto amore, compagnia e affetto, ma anche noi dobbiamo fare tante cose per lui.

Per questo abbiamo bisogno della guida di persone esperte e non c’è nessuno migliore di un veterinario in questi casi. È l’esperto del comportamento e della salute del cane e del gatto e possiamo rivolgerci a lui per qualsiasi dubbio. Per mantenere in salute cane o gatto, quindi, ecco quali sono gli aspetti da chiarire con l’esperto.

Alla visita di controllo, oppure dopo qualche comportamento insolito del micio o di Fido, occorre rivolgersi al veterinario, l’unico in grado di risolvere ogni cosa. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le domande più importanti.

Mantenere in salute cane e gatto: le domande importanti da rivolgere al veterinario

Anche se siamo convinti che il nostro amico a quattro zampe stia bene, anche se siamo sicuri di fare tutto il necessario, chiedere non guasta mai.

Ecco quali sono le domande giuste da porre alla prima occasione al veterinario:

In base alla sua razza e alla sua età, quali sono i problemi più comuni? Questa è una domanda importante perché ci sono razze predisposte ad alcuni problemi di salute, mentre alcuni possono insorgere con l’avanzare dell’età. È fondamentale intervenire sulla dieta e sull’esercizio fisico man mano che il tempo passa; Va tutto bene dal punto di vista delle vaccinazioni e dei controlli? È essenziale portare l’animale regolarmente dal veterinario per poterlo vaccinare e tenerlo al sicuro da alcuni tipi di malattie, principalmente quelle portate dai parassiti; non guastano cure dentali e analisi del sangue ricorrenti; Qual è l’alimentazione adatta? Ad ogni razza e ad ogni età, un cane o un gatto ha bisogno di alcuni nutrienti specifici, per questo è importante fornirgli una dieta equilibrata con i prodotti giusti per lui, che sia cibo umido o secco; Deve fare esercizio fisico? Il cane e il gatto hanno bisogno di stimoli ed hanno bisogno di muoversi, se non lo fanno da soli occorre intervenire con passeggiate, esercizi o giochi adeguati; Qual è il peso giusto? Assicurarsi che l’animale sia nel suo peso forma è essenziale per evitare sovrappeso e obesità, condizioni ormai molto diffuse negli animali domestici che possono portare ad altre condizioni più gravi; Come faccio a notare se l’animale è stressato? I segnali possono riguardare diversi aspetti come la digestione, il comportamento nel fare i propri bisogni, l’aggressività, la stanchezza, la voglia di isolarsi o i tremori; Come si può proteggere al meglio la pelle e il pelo? Ci sono integratori alimentari e trattamenti specifici per mantenere questi elementi del tutto sani.

Queste sono le regole fondamentali, le nozioni di base di cui avete bisogno sul vostro animale domestico per assicurarvi che sia in perfetta salute.