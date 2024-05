il suo rimorso mi ha lasciato senza parole

Non pensavo che un corgi potesse fare una cosa del genere, eppure.. Ecco come questo ha distrutto la casa e come si è comportato dopo.

Conosciuti anche come il cane della Regina Elisabetta, la razza di cane corgi è anche tra le più amate dalle persone. Noti, soprattutto, per la loro intelligenza e la loro indipendenza, spicca all’occhio anche la loro statura compatta e il loro carattere. Nonostante siano piccoli, hanno coraggio e tenacia da vendere, comportandosi spesso come fossero cani di grossa taglia. Sono affettuosi, fedeli ed estremamente attaccati alla famiglia ed è questo che affascina tanto gli amanti dei corgi. Riescono a sorprendere ogni giorno e questo esemplare ha fatto qualcosa di davvero inaspettato, mi ha lasciato a bocca aperta.

Dopo aver distrutto casa il corgi si mette in punizione da solo

Il corgi è una razza canina tra le più fedeli e affettuose. Amano prendersi cura della famiglia e del suo gregge, comportamento che deriva dalla sua origine come animale da pascolo. La sua attitudine lo porta proprio a prendersi cura del prossimo e questo, spesso, dà vita a teatrini impagabili.

Tanto fedeli quanto quattro zampe dall’animo simpatico e umoristico. Questa razza ama divertirsi, giocare e fare scherzi alla loro famiglia. Tuttavia, a volte, capita che esagerino. Ma è proprio in quel momento che il loro comportamento bizzarro può essere davvero incredibile. I social media sono uno spettacolo di video di questo genere.

Non perderti questa curiosità >>> Come insegnare al cane qualsiasi cosa: le linee guida

Di recente, mi sono imbattuta in un video che ha come protagonista, per l’appunto, un corgi dalla personalità alquanto particolare. La clip è stata pubblicata su TikTok dall’utente @funny_pet07, il quale ha colto alla perfezione l’essenza di questa razza.

Il corgi protagonista è ripreso in un primo momento di spalle e subito si comprende il motivo. Mentre non era sotto gli occhi del suo umano, infatti, sembra aver combinato una marachella e trasformato la cucina in un cimitero di carta. La reazione sorprendente non è il fatto che abbia sparso cartacce dappertutto, bensì il fatto che si sia messo in punizione da solo.

@funny_pet07 🙈🙈🙈#corgi #funnypet #funnyvideo #funnyvideo ♬ Funny – Gold-Tiger

Quando il simpatico quattro zampe viene scoperto, la sua reazione non lascia spazio ad alcun dubbio. Si sente in colpa per quello che ha fatto e, soprattutto, si rende conto di ciò che ha combinato. Per questo motivo non ci pensa due volte a mettersi in punizione prima che il suo umano possa dirgli qualcosa. Inutile dire che il suo comportamento è riuscito a strapparmi un dolce sorriso, visto che la sua reazione è stata incredibile.