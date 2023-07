giovane arrestato subito dopo la diffusione del video

Gatto gettato da una scogliera in mare, il video terrificante che ha scosso il web è stato diffuso sui social e grazie alla sua diffusione il colpevole del crudele gesto è stato immediatamente arrestato.

Regno Unito, un video pubblicato sui social ha discusso tutti gli internauti per la sua brutalità, nel video infatti si può notare un 18enne che compie un gesto atroce nei confronti di un povero gatto bianco e nero.

Gatto lanciato dalla scogliera: il video terrificante

Un diciottenne è stato infatti filmato mentre lanciava un gatto in mare da una scogliera molto alta, un gesto che ha suscitato l’indignazione di tutto il mondo del web e ha attirato l’attenzione delle autorità.

Nelle immagini postate sui social si vede infatti chiaramente il giovane che ridendo, probabilmente soddisfatto di quello che sta per fare lancia con violenza il felino dal pelo bianco e nero.

Dalle immagini si vede il povero gattino precipitare nelle acque profonde sotto la scogliera, un atto che ha destato orrore e indignazione in chi ha visionato il filmato che è diventato proprio a causa della crudeltà del ragazzo e per l’indignazione di chi l’ha visto virale in poco tempo.

L’episodio sembra essersi svolto a Carnforth nel Regno Unito ma la reazione ottenuta dalla pubblicazione del video non è stato probabilmente quella che il ragazzo si aspettava.

Gli utenti di internet disgustati di fronte a un atto di tanta insensibilità e crudeltà hanno fatto si che il colpevole del gesto venisse localizzato in poco tempo.

La segnalazione del video alle autorità e la divulgazione dell’identità del responsabile hanno fatto si che gli agenti incaricati provvedessero immediatamente all’arresto del giovane .

Il ragazzo appena diciottenne il cui nome non è stato reso noto è ora nelle mani delle forze dell’ordine e dovrà rispondere delle proprie azioni. La sua crudeltà ha infatti lasciato tutti sconvolti.

Il video è veramente agghiacciante e ha lasciato chiunque l’abbia visualizzato sconvolto per la sua atrocità, anche se l’arresto del giovane manda un forte segnale sull’intolleranza per questi gesti osceni è sconvolgente pensare che chiunque possa pensare di poter infliggere violenza ad un povero animale indifeso, di postare il video della violenza e rimanere impunito.

Il ragazzo ha avuto quello che si meritava ed è stato assicurato alla giustizia, ma del gatto non si ha alcuna notizia anche se dopo essere precipitato nell’acqua da più di 30 metri, si teme il peggio