Tu Si Que Vales, la finale: chi sono i finalisti dell’edizione più di successo degli ultimi anni

Tu Si Que Vales, da quando Mediaset ha deciso di rinunciare a Italia’s Got Talent, è diventato un appuntamento fisso del sabato sera di Canale 5.

Un appuntamento che piace e che porta a casa sempre grandi numeri. L’ultima edizione, la nona, è fra le più viste a livello di share degli ultimi anni. Al momento, infatti, la media share è di circa il 28%; mentre nel 2021 e nel 2020 il programma ha chiuso con una media del 26%.

Tu Si Que Vales è a tutti gli effetti un programma corale ed è probabilmente questo il segreto del suo successo. Ci sono i giudici ufficiali che decidono chi passa e chi non passa il turno (Maria De Filippi; Gerry Scotti; Rudy Zerbi e Teo Mammucari); c’è la giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli e infine i conduttori, ben quattro, ovvero: Belen Rodriguez (l’unica che fa questo di professione), la ballerina Giulia Stabile e gli sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu Si Que Vales, chi sono i finalisti

I finalisti di questa nona edizione che si contenderanno il montepremi di 100 mila euro sono: Antonietta Messina; Daniel K, Die Mobiles, Diego Castaldi, Erika Lemay, Fiammetta e Francesca; James, Marco Mingardi, Muy Moi, Phuoc Anh Duong, Stefanny and Yeremy; i The Lads, Trygve WakenShaw e Yelizaveta Krutikova. Immancabile anche il circuito della Scuderia Scotti che vede in gara Valter La Mantia e Giovanni Lepori ed anche Roberto Maurici.