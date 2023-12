una ricetta semplice e deliziosa

Ecco una ricetta semplice per biscotti di Natale per il cane per fare felice anche il pelosetto con qualcosa di diverso e sfizioso.

Noi ci stiamo preparando alle feste con decorazioni e specialità tipiche del Natale, ma perché non coinvolgere anche i nostri amici a quattro zampe? Anche il cane, ad esempio, ha diritto a vivere l’atmosfera gioiosa e avere qualche premio.

Una cosa che si può fare per loro è una ricetta di biscotti di Natale per il cane, ovvero che possa avere degli ingredienti adatti al pelosetto. Vale la pena, tra le mille preparazioni, dedicare un po’ di tempo per questo, non credete?

Bastano pochi ingredienti e il procedimento è molto semplice. In pratica, non ci sono scuse per non cimentarsi in questa realizzazione, magari con il proprio pelosetto ad assistere.

Biscotti di Natale per il cane: la ricetta

Iniziamo con il dire che bisogna sempre stare attenti a quello che si dà da mangiare al cane perché, soprattutto tra le cose che possiamo mangiare noi, ci sono alcuni alimenti tossici o che possono creare dei disturbi gastrointestinali.

Questa ricetta che vi proponiamo qui di seguito ha due ingredienti di base perfetti per il sistema digestivo del cane e, inoltre, sono molto saporiti. Il cane adorerà questi snack.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari sono:

farina integrale 250 g

banana matura

uovo

miele

olio di semi

cannella

Procedimento

Per prima cosa si deve fare la classica fontanella con la farina con un buco al centro per poter mettere l’uovo rotto. Bisogna poi schiacciare la polpa della banana con una forchetta e inserire anche questa nell’impasto.

Inserire anche 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaio di olio di semi e un po’ di cannella prima di amalgamare il tutto per bene. Accendere il forno a 180 gradi e, nel frattempo, stendere l’impasto con il mattarello. Si può aggiungere acqua se l’impasto è troppo secco.

Poi, usare gli stampini per biscotti di Natale, creare i biscotti e appoggiarli su una teglia ricoperta con carta da forno. Cuocere per 20-30 minuti e poi farli raffreddare per bene prima di metterli in un contenitore apposito.

Alcuni consigli

I biscotti devono raffreddare per bene all’aria su un vassoio prima di poterli dare al cane o prima di poterli mettere in un contenitore ermetico. Qui possono conservarsi per due settimane circa.

I biscotti banana e cannella sono ottimi per il cane perché sono dolci e saporiti e perché sono ricchi di benefici per il suo organismo.

La banana è ricca di sali minerali, la cannella è un ottimo antibiotico naturale in caso di raffreddore o tosse. Anche il miele è perfetto per dare un po’ di energia al pelosetto, meglio se biologico e senza lavorazione industriale.

Potete fare una cosa divertente con questi biscotti, ovvero appenderli all’albero di Natale. Basta solo pensare prima di metterli in forno a fare un piccolo foro per far passare il nastro.