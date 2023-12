La Vallè ha diffidato Rita De Crescenzo che non può più citarla nei video TikTok

I fan di Rita De Crescenzo che bazzicano su TikTok si saranno sicuramente imbattuti in qualche suo video di cucina dove usa per la preparazione di qualsiasi piatto almeno una scatoletta di Vallè, il celebre burro vegetale.

La sua ricetta più famosa è il pollo fritto nella friggitrice con ben dieci scatole di Vallè sciolte al suo interno perché “signori miei con la Vallea il pollo viene più buono“.

Da un paio di ricette a questa parte, però, la Vallè dai video ricetta di Rita De Crescenzo è sparita. O meglio: la usa sempre e in abbondanza, ma nascondendo la confezione e inserendola “aum aum” all’interno dei vari piatti. Vedere per credere:

Come mai? A spiegarlo è stata proprio la De Crescenzo durante una diretta su TikTok. Pare – da quel che si è dedotto – che la Vallè l’abbia (di nuovo) fatta contattare dagli avvocati che l’avrebbero intimata di non citare più il proprio marchio nei video.

“L’ho tolta di mezzo. La Vallè non si deve più vedere, non deve essere più davanti agli occhi, basta, non la uso più! Devo trovare un altro prodotto per sostituirla. Il signore della Vallè è stato troppo scostumato, gli ho fatto troppa pubblicità e non mi hanno mai mandato neanche un prodotto. Neanche una scatola! Quello sporco! *PAROLE INCOMPRENSIBILI* All’anima sua! Mi ha chiamato l’avvocato quando feci l’abbronzante Vallea! E nonostante tutta la pubblicità che gli ho fatto non mi hanno mai mandato neanche una scatoletta. Ho torto?”.