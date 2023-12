Vittorio e Federico svelano perché non ci provano con Greta

Vittorio Menozzi, Federico Massero e Greta Rossetti sono i belli single della Casa del Grande Fratello eppure fra loro non sembrerebbe esserci altro al di là dell’amicizia.

Federico ha confessato ai suoi compagni d’avventura di provare una forte attrazione per Greta ma che non ci prova perché la vede molto interessata a Vittorio. Quest’ultimo invece, a domanda diretta di Garibaldi, ha risposto che non ci proverebbe con lei per non rovinare “l’affetto fraterno” che si è creato.

“Che brutto!” – la reazione di Greta – “Questa è la risposta che dai quando non ti piace una persona!“. “Mi piaci un sacco ma ci dobbiamo conoscere meglio” la replica di Vittorio. “Mi è già venuta la secchezza cambiamo discorso” ha chiuso lei.

A Federico piace Greta ma non ci prova perché secondo lui a lei piace Vittorio che a sua volta non ci prova perché la vede come una sorella. Che dire, Follettine e Follettini…

il trio greta, vittorio e federico la mia comfort zone nella casa #grandefratello

Vittorio: “A Federico non interessa Greta”

Parlando con Beatrice, però, Vittorio ha smontato l’interesse che Federico ha dichiarato nei confronti di Greta: “Io credo che a nessuno dei due interessi tanto l’altro e credo anche che Federico non stesse dicendo la verità“. Iconica la risposta di Beatrice a cui però è stato mai risposto: “Credi che a tutte e due [Greta e Federico, ndr] interessi tu?“.