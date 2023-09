La sorpresa inaspettata che farebbe felice chiunque ama i gatti: incredibile

Chi ama i gatti sarebbe in estasi davanti ad una sorpresa così inaspettata: il video fa il giro del web e diventa virale.

Il sogno di ogni amante dei gatti è di trovare un felino a sorpresa da poter portare a casa e prendersene cura. Come animali domestici, i gatti, sono semplicemente animali unici, non solo diventano compagni di vita fantastici ma la loro personalità è alquanto unica, spaziando da momenti di comicità a teneri momenti di coccole. Avere un gatto come animale domestico non annoia mai grazie alle mille avvenute a cui prende parte.

Gatto a sorpresa: è il sogno di chi li ama

La personalità del gatto è davvero unica nel suo genere riuscendo a sorprendere ogni giorno. Proprio una grande sorpresa, infatti, si è ritrovato un ragazzo mentre provava a vincere alla macchinetta dei peluche: non si aspettava, di certo, un gatto vero tra le possibili vincite!

Non era certo un gatto vero quello che il ragazzo sperava di vincere quando ha tentato la fortuna con un animale di peluche in una macchinetta situata nello stato brasiliano centro-occidentale del Mato Grosso do Sul. Rider Soares, 30 anni, e sua moglie stavano guidando per visitare la famiglia nella città di Bonito quando hanno accostato in un’area di sosta nel comune di Niaoque. Dopo aver mangiato ed essersi rilassati, l’uomo brasiliano ha messo gli occhi sulla macchinetta per peluche e al primo tentativo è riuscito ad agganciare un elefante.

Mentre la moglie lo incitava e registrava la scena perché aspettava che il suo nuovo premio cadesse nella fessura, un gatto è uscito lentamente dal macchinario, facendo restare a bocca aperta la coppia. Il felino era l’ultima cosa che la coppia si aspettava di “vincere”. Così surreale come scena che non potevano crederci.

@cats_gallery♬ orijinal ses – Catslover 🐈🐈‍⬛

La coppia è una grande amante degli animali, soprattutto l’uomo, il quale, non appena ha visto il gatto, ha allungato la mano per fargli una carezza e vedendo quando fosse amichevole, l’ha preso in braccio per coccolarlo. Sfortunatamente la coppia ha lasciato l’area di servizio con soltanto l’elefante di peluche, poiché il gatto apparteneva al proprietario della stazione di servizio.