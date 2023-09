il video scalda i cuori

Un cane anziano affetto da demenza senile passeggia durante la notte: il video del Golden scala il cuore di moltissime persone.

Sono trascorse soltanto cinque settimane – racconta il toccante video condiviso su TikTok – da quando questo cagnolone anziano ha ricevuto il referto definitivo riguardante la diagnosi pronunciata dai veterinari di fiducia della sua mamma umana. L’anziano Golden Retriever ha attualmente bisogno di camminare in orari diversi ogni giorno, dovendo adattarsi – il più possibile – ai continui cambiamenti del suo ciclo del sonno dovuti all’accentuarsi dei sintomi della sua condizione neurologica in costante declino. Per tal ragione la sua padroncina lo accompagna in lunghe passeggiate notturne che possano alleviare i suoi disturbi.

Cane affetto da demenza passeggia di notte: il video dell’anziano Golden Retriever è commovente

A volte è disorientato, racconta la donna, a tal punto da “non riuscire a riconoscerci per alcuni minuti“. Nonostante le sue condizioni di salute abbiano testimoniato che l’anziano Golden sia ancora nella prima fase della malattia, il pelosetto si sente spesso confuso, come se dimesticasse dove si trova e il motivo per cui è lì. Similmente a quanto accade in noi umani, in una simile condizione, la demenza consiste nella progressivo degenerazioni delle funzioni cognitive.

Per meglio monitorare la sua posizione la mamma del Golden ha preferito far indossare al pelosetto un collare luminescente, che – soprattutto di notte – in caso di estrema confusione, possa segnalare al meglio il suo passaggio evitando di incorrere in pericoli indesiderati. Stando al parere dei veterinari approfittare del periodo di veglia notturna del Golden per effettuare passeggiate, anche brevi, potrebbe aiutare il cane a sentirsi meglio e a superare il suo potente senso di smarrimento.

“Giocare in maniera interattiva” con il cane è un buon modo per minimizzare gli effetti della demenza e assecondare i suoi bisogni. Un altro escamotage – suggerisce la donna, dopo essersi confrontata con lo specialista – è quello di “rimanere al suo fianco” e di sussurrare al suo orecchio “parole che gli ricordano di noi“. Uno dei fattori che espone a rischio maggiore i nostri pelosetti è la sedentarietà. La sedentarietà è – secondo il parere degli esperti – una delle cause principali della demenza nel cane. Per tal ragione assicurarsi che il nostro cane svolga quotidianamente attività fisica è fondamentale.

Anche se i disturbi non potranno accennare a diminuire, ma ad aumentare con il passare del tempo, la sua mamma umana non intende demoralizzarsi, infondendo – per quanto sia possibile – al suo amico del cuore tutta la sicurezza di cui dispone. L’anziano Golden Retriever – nei suoi momenti di lucidità – si muove come se nulla fosse accaduto, ricevendo e rispondendo teneramente agli amorevoli abbracci della sua guida umana.

@goldieandaussie Replying to @user6814282701218 ♬ cardigan – Taylor Swift

Il video della notturna passeggiata del Golden Retriever è stato condiviso per la prima volta su TikTok, lo scorso 18 agosto 2023. A pubblicare la clip del Golden ci ha pensato, in seconda battuta, la nota pagina di @goldieandaussie, particolarmente dedita a condividere contenuti dedicati a questa razza di pelosetti.