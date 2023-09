cosa devi sapere e cosa fare e non fare con micio

Trascorri il mese di settembre con il gatto? Ecco tutto ciò che devi sapere di questo mese per il bene del tuo amico a quattro zampe.

Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe significa conoscere anche ciò che gli riserva ogni mese dell’anno. Infatti se in agosto il caldo può creare problemi alla nostra palla di pelo, ci sono altrettanti problemi che può creare il mese di settembre al nostro Micio. Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono le informazioni generali che dobbiamo conoscere per quanto riguarda il mese di settembre se condividiamo la nostra vita con un gatto.

Settembre con il gatto: ecco cosa devi sapere

I gatti sono da sempre considerati animali freddi e indipendenti, ma chi condivide la propria vita con un felino sa benissimo che non è affatto così. Inoltre, sebbene i nostri amici a quattro zampe siano a volte solitari e tendono ad ignorarci, è sempre compito nostro prenderci cura di loro.

Per fare ciò è necessario sapere ogni pericolo che può correre il nostro gatto durante tutti i mesi dell’anno e sapere come agire. Se infatti, ad agosto il pericolo maggiore per Micio è il caldo, è necessario sapere come rinfrescare il nostro amico quattro zampe, evitando che il Micio possa presentare un colpo di calore . Ma quali sono i pericoli del mese di settembre? Ecco qui di seguito alcuni informazioni che dovresti conoscere se convivi con un gatto.

Temperatura di settembre

Nel mese di settembre solitamente le temperature tendono ad abbassarsi, le giornate si accorciano e l’area si rinfresca. Tuttavia non sempre è così. Infatti negli ultimi anni anche nel mese di settembre ci sono giorni caldi. Per questo motivo è necessario fare attenzione alle temperature giorno per giorno ed agire di conseguenza per il bene di Micio.

In caso di caldo, possiamo mettere a disposizione della nostra palla di pelo un box in giardino che possa proteggerlo dal sole o un materassino rinfrescante. Nel caso in cui le temperature siano molto basse, è necessario invece riscaldare la nostra palla di pelo. Possiamo, in questo caso, utilizzare delle coperte in modo tale che il nostro Micio possa accoccolarsi sopra senza alcun problema.

Piante velenose di settembre

A settembre non dobbiamo fare attenzione solo alla temperatura giornaliera, ma è necessario, soprattutto se il nostro amico peloso trascorre del tempo all’aperto, fare attenzione anche ad alcune piante che possono essere tossiche per i nostri gatti. Tra le varie piante a cui fare attenzione troviamo il Ciclamino, il Narciso e l’Edera.

Insetti per i pericolosi per il gatto a settembre

Anche nel mese di settembre i nostri amici a quattro zampe possono essere infestati, come nei mesi estivi, da zecche e altri parassiti, i quali possono trasmettere anche pericolose patologie al gatto come la piroplasmosi e la malattia di Lyme. Per questo motivo è necessario, anche nel mese di settembre, applicare l’antiparassitario al gatto.

Alimentazione del gatto a settembre

Il cambio di stagione e l’abbassamento delle temperature ha un grosso impatto sul nostro amico a quattro zampe, il quale può essere più affamato e goloso. Per questo motivo, con l’arrivo dell’autunno è necessario che la sua alimentazione sia leggermente modificata.

Nel caso in cui nel mese di settembre le giornate siano ancora calde è possibile offrire al nostro amico peloso alimenti che possono rinfrescarlo. Tuttavia quando l’aria inizia a cambiare e a rinfrescarsi, è necessario che la dieta del Micio sia ricca di proteine, grassi, sali minerali e vitamine.

Inoltre, anche se i gatti sono animali carnivori, possiamo scegliere di introdurre frutta e verdura all’interno della loro dieta, proprio per fornire alla nostra palla di pelo una giusta dose di sali minerali e vitamine. Tuttavia ricordiamo che è necessario contattare il veterinario prima di qualsiasi cambiamento di alimentazione o introduzione di un altro alimento nella dieta del Micio.