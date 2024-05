la rivelazione mai fatta prima

Oggi parliamo di Samantha De Grenet, anche se la televisione non l’abbia rivista molto spesso recentemente. La showgirl rimane uno dei volti più noti della televisione italiana, riconoscibile anche oggi a 53 anni, proprio per la sua forma smagliante rimasta impeccabile negli anni. La televisione, purtroppo, proprio quella che l’ha resa famosa, l’ha un po’ accantonata.

Con i suoi capelli ricci e i suoi tratti vagamente esotici, ha fatto battere forte il cuore di tantissimi italiani. Dopo il primo matrimonio con Pierfrancesco Micara, un giovane dell’alta società romana, ha avuto relazioni con diverse celebrità: da Leonardo Pieraccioni a Pippo Inzaghi, fino a un flirt (come si dice e conferma da anni) con Francesco Totti.

Attualmente, il suo compagno è Luca Barbato, con cui si è sposata due volte e che è il padre del suo unico figlio, Brando. Samantha si è sposata per la prima volta a 20 anni con Pierfrancesco Micara. “Mi sarei separata durante il viaggio di nozze”, ha rivelato.

Ai tempi, lei e il compagno erano come “due ragazzi innamorati per la prima volta”. Samantha De Grenet era rimasta incinta e la coppia ne era felicissima, ma proprio mentre la showgirl e il compagno si preparavano al matrimonio, lei perse il bambino. I due, però, erano troppo diversi.

Avrei dovuto fermarmi e riflettere, ma il dolore era tale che credevo solo lui potesse capirmi. […] Mi assunsi la responsabilità di lasciarlo.

Samantha De Grenet ha avuto molti uomini nella sua vita, ma afferma di non essere mai andata a letto con qualcuno per interesse. “Sono stata molto rigida, e col senno di poi, forse troppo”, afferma la showgirl. A proposito di Pieraccioni, racconta come lo amasse così tanto “da rifiutare offerte cinematografiche” per paura che qualcuno pensasse che stesse con lui per interesse.

Col senno di poi, sono stata sciocca. E ho rifiutato programmi di calcio quando stavo con Pippo Inzaghi per evitare sospetti di favoritismi. […] Con Totti, invece, siamo andati a cena insieme e in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori.

Con Luca Barbato, suo marito, si è sposata, ha divorziato, e si è anche risposata. È lui il padre del suo unico figlio, Brando. Quando ha scoperto di avere un tumore al seno, Samantha ha pensato per primo a lui. La showgirl aveva già “immaginato di morire”, e come Brando si sarebbe laureato o sposato senza di lei.