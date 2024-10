Manovra, Possemato Impresa per la Vita: “Necessaria rieducazione per le future generazioni”

Nel 2023, l’Italia ha registrato un ulteriore calo delle nascite, con 379.000 nuovi nati, segnando l’undicesimo minimo storico consecutivo dal 2013. Questo fenomeno di denatalità, persistente dal 2008, ha visto una riduzione di 577.000 nascite senza interruzioni. In risposta a questa grave situazione, la Legge di Bilancio 2025 è stata presentata come un passo importante per sostenere le famiglie e promuovere la natalità. Donatella Possemato, Presidente di Impresa per la Vita Onlus, ha commentato le principali misure approvate dal Consiglio dei ministri, evidenziando come i nuovi incentivi, bonus e detrazioni fiscali siano fondamentali per aiutare concretamente le famiglie, in particolare quelle con più figli e a basso reddito.

Possemato ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che la denatalità non è solo un problema di natura economica, ma riflette cambiamenti culturali e sociali significativi che necessitano di una considerazione approfondita. Ha sottolineato l’importanza di avviare iniziative di sensibilizzazione e rieducazione delle nuove generazioni, affinché possano affrontare la genitorialità con consapevolezza e fiducia. L’obiettivo finale è quello di non solo offrire sostegno immediato, ma anche costruire un futuro in cui il progetto familiare venga valorizzato e incoraggiato.

Possemato ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un impegno collettivo e di una visione a lungo termine per affrontare la sfida della denatalità e invertire la tendenza segnata dall’aumento delle “culle vuote”. Il tema della denatalità è complesso e richiede un’integrazione di politiche sociali, economiche e culturali per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie italiane. I provvedimenti economici, sebbene fondamentali, costituiscono solo un aspetto della questione; è necessario anche un cambiamento nella percezione sociale della famiglia e della genitorialità. Solo attraverso strategie articolate che promuovano il valore della vita familiare si potrà contribuire a invertire questa preoccupante tendenza demografica.