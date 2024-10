Azimut: Scopri il Nuovo Sponsor delle Maglie della Juventus

Novità per la Juventus: la squadra ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con Azimut, un gruppo indipendente globale che opera nei settori dell’Asset Management, Wealth Management, Investment Banking e Fintech. Dal 17 ottobre, Azimut sarà il nuovo sponsor sulla maglia della Juventus, suscitando entusiasmo tra gli investitori, evidenziato da un aumento del titolo in borsa.

L’accordo prevederà una collaborazione attiva tra Juventus e Azimut, basata su valori condivisi e innovazione. Matteo D’Ettore, direttore strategico di Azimut, ha comunicato che l’obiettivo è promuovere una cultura del risparmio e dell’investimento consapevole, coinvolgendo soprattuto le nuove generazioni. La partnership sarà visibile già a partire dal match di Serie A contro la Lazio, dove il logo di Azimut apparirà sulla manica sinistra della maglia bianconera.

Le cifre dell’accordo, così come la durata della sponsorizzazione, non sono state rese ufficiali. Tuttavia, subito dopo l’annuncio, il titolo di Azimut ha registrato un balzo di oltre il 2% in borsa, segnale positivo rispetto all’accoglienza della partnership da parte degli investitori. Anche la società Juventus Football Club S.p.A ha visto un incremento dell’1% nelle ultime ore.

Azimut è una public company quotata alla Borsa di Milano, leader nel settore dell’asset management in Italia e attiva in 18 nazioni, tra cui Australia, Brasile, Cina, e Stati Uniti. Il gruppo comprende diverse società che operano nella promozione e gestione di prodotti finanziari e assicurativi. In Italia, Azimut gestisce fondi comuni e portafogli d’investimento per conto terzi. Le principali filiali internazionali includono Azimut Investments SA, che gestisce fondi multi-comparto, e Azimut Life DAC, specializzata in prodotti assicurativi nel ramo vita.

La partnership tra Juventus e Azimut si colloca in un contesto di crescente interesse per iniziative che spingono verso una nuova cultura economica, con l’intento di avvicinare i giovani al mondo degli investimenti e del risparmio. Con questa nuova sponsorizzazione, la Juventus mira non solo a rafforzare la propria immagine, ma anche a contribuire alla diffusione della consapevolezza finanziaria tra i propri tifosi.