i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Probabilmente uno sfortunato incidente, una tragedia avvenuta per un caso molto davvero avverso. Le manovre, spesso quelle in retromarcia, sono quelle più difficoltose perché mettono alla prova la maggior parte degli automobilisti. In questo caso siamo davanti a un incidente che ha visto il decesso proprio del marito della donna alla guida.

Un uomo di 73 anni, nello sventurato evento di ieri pomeriggio, è deceduto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla moglie nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane a Roma. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare fin da subito. Probabilmente il veicolo, nel modo di colpire e di danneggiare la povera vittima, deve essere stata letale fin da subito.

I soccorritori del 118, intervenuti prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La polizia locale, al momento, sta ancora indagando per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Prima di chiudere la pratica è necessario capire che si sia trattato di un semplice ma drammatico momento di distrazione della donna alla guida.

L’incidente è avvenuto comunque quando c’era molta luce, nel pomeriggio di sabato 25 maggio, intorno alle 16:30, in un parcheggio, quindi in una situazione apparentemente agevole per ogni manovra. Ci troviamo al Santuario della Madonna delle Tre Fontane, località situata sulla via Laurentina, a Roma.

La sfortunata vittima dell’incidente è stata investita da una macchina anche relativamente piccola, una Fiat 600, guidata dalla donna di 72 anni, la moglie appunto. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma sembra che la donna fosse impegnata nella retromarcia. I soccorritori hanno tentato di rianimare il 73enne, ma purtroppo, al loro arrivo, l’uomo era deceduto. Anche gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sul luogo e stanno indagando per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica.