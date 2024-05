BBVA, richiesta autorizzazione a Vigilanza spagnola per OPA su Sabadell

– BBVA, colosso bancario spagnolo, ha richiesto all’Autorità di Vigilanza della Spagna l’autorizzazione all’offerta pubblica di acquisto OPA volontaria sulle azioni della rivale Banco Sabadell.

L’offerente ha deciso di lanciare un’OPA ostile per acquisire la totalità delle azioni emesse da Banco de Sabadell. In particolare, l’offerta sarà rivolta a un totale di 5.440.221.447 azioni ordinarie della società target, del valore nominale di 0,125 euro ciascuna, appartenenti ad un’unica classe e serie, rappresentanti il 100% del suo capitale sociale.

L’offerta richiederà le seguenti ulteriori autorizzazioni regolamentari: i da parte della Banca Centrale Europea in relazione all’acquisizione del controllo indiretto, o all’acquisizione indiretta di una partecipazione significativa nelle, controllate e affiliate estere della società target TSB Bank PLC Regno Unito, Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple Messico, Sabcapital, S.A de C.V., SOFOM, E.R. Messico, Banco Atlántico Bahamas, Bank &Trust Ltd. in liquidazione Bahamas e Financiera Iberoamericana, SA Cuba; ii dalla CNMV in relazione all’acquisizione del controllo indiretto di Sabadell Securities USA, Inc., broker dealer controllata dalla target negli Stati Uniti d’America; e iii dalla Banca Centrale del Marocco, in relazione al cambio indiretto di controllo della filiale della target a Casablanca Marocco.