la ricetta del piatto unico albanese ricco e saporito

ingredienti 100 gr (oppure 250 gr cotto)

Il tavë kosi è una ricetta tipica albanese ricca e nutriente, originaria della città di Elbasan, ma diffusa in tutti i Balcani. Si tratta di uno sformato di agnello, uova, farina, yogurt e riso: viene preparato spesso durante il periodo pasquale o per celebrare la fine del Ramadan, occasioni speciali o ricorrenze. Vero e proprio comfort food, è perfetto da completare con un contorno di verdure e proporre come piatto unico per qualsiasi pranzo o cena di famiglia.

Portarlo in tavola non è affatto complicato: basterà tagliare a pezzi grossolani la polpa di agnello, lessarla in acqua bollente, quindi scolarla e tenerla da parte; nel frattempo, si lessa il riso e si confeziona una pastella liscia e setosa lavorando uova, yogurt greco, farina, sale e il brodo ottenuto con la cottura della carne.

A questo punto, non rimarrà che distribuire gli ingredienti in una pirofila in ceramica o in terracotta, aggiungere qualche fiocchetto di burro e infornare il tutto a 200 °C per 30 minuti, finché non si sarà formata una golosa crosticina dorata in superficie. Il risultato è una pietanza ristoratrice e corroborante, caratterizzata dalla nota lievemente acidula dello yogurt e da un’irresistibile scioglievolezza al palato.

A piacere, puoi scegliere di marinare l’agnello, un’operazione non prevista dalla preparazione originale, ma consigliata per stemperare il retrogusto selvatico dell’ovino e renderlo particolarmente tenero: sarà sufficiente sistemare la carne in una terrina (al posto della polpa, puoi utilizzare anche la spalla o il cosciotto), condirla con un’emulsione a base di vino bianco, olio extravergine di oliva e pepe fresco macinato al momento, quindi lasciarla riposare in frigo per una notte.

Scopri come preparare il tavë kosi seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le qofte, il burek e le petulle.

Come preparare il tavë kosi





Inizia con la preparazione della carne: con l’ausilio di un coltello affilato, taglia la polpa dell’agnello in pezzi piuttosto grossi .





Sistema la carne in una casseruola capiente, coprila con circa 700 ml di acqua fredda e trasferiscila sui fornelli a fiamma vivace.





Lasciala cuocere per 20 minuti a partire dal bollore poi, quando sarà tenera, prelevala con una schiumarola e tieni da parte il brodo. Nel frattempo, lessa il riso in abbondante acqua bollente salata e scolalo al dente.





Mentre la carne e il riso cuociono, prepara la pastella: lavora le uova e lo yogurt in una ciotola fino ad amalgamarli perfettamente.





Aggiungi alla pastella liscia ottenuta la farina e il sale .





Versa anche 250 ml di brodo dell’agnello filtrato .





Trasferisci la carne in una teglia in ceramica e distribuisci il riso cotto .





Versa la pastella ricoprendo tutta la superficie.





Sistema un fiocchetto di burro su ogni pezzo di carne e cuoci in forno statico preriscaldato a 200 °C per 30 minuti, finché non otterrai una sorta di sformato con una bella crosticina dorata in superficie.





Sforna e lascia intiepidire leggermente il tavë kosi, poi portalo in tavola e gustalo in tutta la sua bontà .

Conservazione

Si consiglia di consumare il tavë kosi al momento. Se dovesse avanzare, puoi conservarlo in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 1 giorno al massimo.