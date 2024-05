la ricetta del secondo piatto di pesce alternativo e gustoso

ingredienti Olio extravergine di oliva Ti servono inoltre Farina di semola di grano duro

La parmigiana di alici è la variante di mare della tradizionale parmigiana di melanzane, uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana. Si prepara con le alici, conosciute anche come acciughe, pesce azzurro ricco di proteine nobili e acidi grassi omega 3, passata di pomodoro e mozzarella: filante e saporita, conquisterà il palato dei tuoi ospiti sin dal primo assaggio.

In questa versione, tipica della gastronomia campana e in particolare cilentana, le alici vengono pulite, passate nella farina e poi fritte in olio di semi bollente; una volta ben dorate, vengono disposte a strati in una pirofila, alternate a salsa di pomodoro ben ristretta, mozzarella a dadini e parmigiano grattugiato. Infine, viene completata con foglioline di basilico, un filo di olio e una spolverizzata di pangrattato, quindi infornata per pochi minuti, giusto il tempo che si sciolga il formaggio e si formi l’irresistibile crosticina.

Il risultato è una pietanza gustosa e fragrante, ottima da gustare sia calda sia tiepida: può essere servita come secondo, accompagnata da una bella insalata di stagione, oppure come antipasto in occasione di una cena informale con gli amici o un buffet di festa. Puoi anche confezionarla in anticipo e passarla in forno appena prima del servizio, o assemblarla in piccole cocotte monoporzione per una presentazione elegante e d’effetto.

Se riesci a procurartele, ti consigliamo di utilizzare le alici di Cetara, borgo marinaro in Costiera Amalfitana celebre per produrre la Colatura di alici, a marchio Dop e Pat, ovvero Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano. In alternativa, andrà benissimo il pesce reperibile nella tua pescheria di fiducia, purché freschissimo e proveniente dal mar Mediterraneo: presta attenzione al colore, che deve essere brillante, all’odore, delicato e gradevole, e alla consistenza, soda ed elastica.

Scopri come preparare la parmigiana di alici seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche gli spaghetti con colatura di alici, le polpettine e il tortino di alici.

Come preparare la parmigiana di alici





Fai dorare lo spicchio d’aglio con un filo d’olio in una padella antiaderente .





Unisci la passata di pomodoro .





Profuma con le foglie di basilico, già lavate e asciugate .





Aggiusta di sale , spezia con il pepe macinato e cuoci per 15 minuti.





Pulisci le alici: stacca delicatamente la testa .





Aprile a libretto e rimuovi la lisca .





Sciacquale sotto l’acqua corrente e sistemale in uno scolapasta per farle sgocciolare per bene .





Trasferiscile su un piatto e tamponale con un foglio di carta assorbente da cucina, in modo da asciugarle alla perfezione .





Passa le alici nella farina di semola .





Elimina la farina in eccesso e sistemale man mano su un piatto .





Friggi poche alici per volta in abbondante olio di semi ben caldo , smuovendole con un mestolo, fino a doratura.





Preleva le alici pronte con una schiumarola e adagiale su un foglio di carta assorbente da cucina per rimuovere l’olio in eccesso .





Taglia la mozzarella a dadini e tienila da parte ; se ancora troppo acquosa, sistemala in un colino e strizzala per bene.





Distribuisci un filo d’olio e il pangrattato sul fondo di una pirofila da 22 x 13 centimetri .





Adagia un primo strato di alici .





Coprile con la passata di pomodoro .





Cospargi di parmigiano grattugiato .





Unisci la mozzarella a dadini .





Prosegui con altri due strati di alici , pomodoro, parmigiano e mozzarella.





Infine, termina con delle foglioline di basilico sminuzzate .





Aggiungi uno strato finale di pangrattato .





Irrora la superficie con un filo d’olio .





Cuoci in forno ventilato preriscaldato a 180 °C per 20 minuti, quindi imposta la funziona grill per ulteriori 5 minuti, così da ottenere una superficie croccante e dorata .





Lascia intiepidire qualche minuto e porta in tavola la parmigiana di alici, calda e filante .

Conservazione

La parmigiana di alici si conserva in frigorifero, coperta da un foglio di pellicola trasparente, per 1 giorno al massimo.