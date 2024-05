la ricetta sfiziosa ideale per un’occasione speciale

I cubetti di fragole sono perfetti per un’occasione romantica o speciale, una preparazione semplice e sorprendente per servire il prosecco o lo spumante. Per realizzarli, basterà tagliare a fettine le fragole, sistemarle a mo’ di rosa all’interno delle formine del ghiaccio, aggiungere lo spumante e lasciar congelare in freezer. In poche ore saranno pronti da utilizzare: sistema i cubetti di fragole nelle coppe, versa il prosecco o lo spumante rosè, come nella nostra preparazione, e servi.

Ecco come prepararli in pochi passi con la nostra Melissa per stupire i tuoi ospiti.

Puoi realizzare anche dei cubetti di ghiaccio alla frutta, utilizzando frutti di bosco o la frutta che preferisci, da aggiungere nello stampo per il ghiaccio con dell’acqua e aggiungerli al tè freddo, alla limonata o ai drink che preferisci.

ingredienti Prosecco o spumante rosè

Come preparare i cubetti di fragole

Taglia le fragole a fettine sottili, se vuoi utilizza un pelapatate

Disponile all’interno di uno stampo cubico per ghiaccio e cerca di formare una rosellina.

Copri con lo spumante e congela per qualche ora.

Una volta congelati, puoi sformarli e distribuirli nelle coppe, versa anche il tuo spumante e sei pronto a brindare.

Conservazione

Puoi conservare i cubetti di fragole in freezer per un paio di giorni e utilizzarli all’occorrenza.