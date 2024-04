la ricetta dei fluffy pancake alti e soffici ideali per la colazione

I pancake giapponesi, conosciuti anche come fluffy pancake o japanese pancakes sono una variante giapponese dei classici pancake americani: sono più alti e soffici, simili a un soufflé. Si preparano con albumi montati a neve con lo zucchero, che saranno poi mescolati a un composto a base di tuorli, farina e bicarbonato o lievito per dolci.

La morbidezza di questi pancakes è data dagli albumi montati a neve ferma e dalla cottura in padella lenta e a bassa temperatura: coprendo la padella con il coperchio otterremo una sorta di cottura al vapore. Il risultato finale saranno dei pancakes sofficissimi e alti, che puoi poi servire con sciroppo d’acero, zucchero a velo e frutta fresca, come nella nostra preparazione, oppure con la marmellata che preferisci, crema di nocciole, namelaka o ciò che più ti piace. Preparali per la colazione o la merenda seguendo passo passo la ricetta della nostra Melissa: piaceranno tanti a grandi e piccini.

Prova anche la ricetta dei dorayaki, golosi dolcetti giapponesi ideali per la colazione e la merenda di tutta la famiglia.

Come preparare i pancake giapponesi



Dividi i tuorli dagli albumi . In un contenitore unisci i tuorli con il latte, il bicarbonato di sodio e la farina . A parte unisci gli albumi con lo zucchero e portali a 60 °C a bagnomaria .



Arrivato alla temperatura monta il composto in planetaria o con le fruste elettriche fino a quando non saranno montati a neve ben ferma . Unisci gli albumi montati al composto di tuorli, in più riprese .



Mescola con movimenti dal basso verso l’alto facendo attenzione a non smontarli . Preriscalda una pentola antiaderente (meglio se con i bordi alti) e aggiungi un po’ d’acqua per creare vapore . Metti a cuocere il pancakes nella pentola unta con olio .



Cuoci 6 minuti sul primo lato , continuando ad aggiungere qualche goccia d’acqua per creare vapore e coprendo con un coperchio. Cuoci il pancake dall’altro lato per circa 3-4 minuti . Impiatta e servi con sciroppo d’acero, fragole e zucchero a velo .

Consigli

Puoi aromatizzare l’impasto dei pancake giapponesi con 1 cucchiaino di essenza di vaniglia.

Consuma i pancake giapponesi subito dopo la preparazione, se vuoi gustarli alti e soffici: con il passare del tempo, infatti, perderanno la loro forma.