la ricetta del primo piatto fresco e delicato

I tagliolini al limone sono un primo piatto dal gusto inconfondibile, delicato ma allo stesso tempo avvolgente, una ricetta facilissima da preparare e perfetta per qualunque occasione, da un pranzo in famiglia a una cena tra amici. Cremosi e profumati, si realizzano in pochi minuti mantecando i tagliolini con il condimento realizzato con succo e scorza di limone, una noce di burro, qualche cucchiaio di panna fresca, un po’ di parmigiano grattugiato e un pizzico di pepe.

Abbiamo scelto di preparare una pasta al limone con la panna perché a nostro avviso dona al piatto una cremosità senza pari e stempera il gusto leggermente aspro del limone, ma se preferisci dei tagliolini al limone senza panna puoi realizzare il sughetto con il solo burro aromatizzato: otterrai così una variante ancor più fresca e leggera, perfetta per l’estate.

Prediligi limoni biologici e non trattati, così da poter usare anche la buccia senza problemi, e se possibile scegli il Limone Costa d’Amalfi Igp o quello di Sorrento, dolci e succosi. Quanto alla pasta, ti suggeriamo di utilizzare i tagliolini o un altro formato di pasta all’uovo che, grazie alla superficie ruvida e porosa, trattiene perfettamente il condimento: puoi acquistarla già pronta oppure confezionarla in casa seguendo i nostri suggerimenti.

Scopri come preparare i tagliolini al limone seguendo passo passo procedimento e consigli: il loro gusto delicato li rende ideali da abbinare a secondi piatti di pesce per comporre un menu di mare che lascerà i commensali a bocca aperta.

Se questa ricetta ti è piaciuta, prova anche gli spaghetti tonno e limone, i tagliolini gamberi e limone e i tagliolini al salmone.

ingredienti tagliolini freschi all’uovo Olio extravergine di oliva

Come preparare i tagliolini al limone





Inizia la preparazione dei tagliolini al limone dal condimento: versa un filo d’olio in una padella antiaderente, poi aggiungi il burro e irrora con il succo dei limoni filtrato .





Grattugia quindi la scorza di un limone, unisci la panna, aggiusta di sale e di pepe e mescola per bene con un mestolo di legno .





Lascia fondere dolcemente sul fuoco fino a ottenere una cremina liscia e vellutata .





Lessa i tagliolini in abbondante acqua bollente e leggermente salata per circa 2 minuti, poi scolali e versali direttamente nella padella con il condimento. Rimetti su fiamma dolce e aggiungi il parmigiano grattugiato .





Versa un mestolino di acqua di cottura della pasta e manteca i tagliolini a fiamma vivace per pochi istanti, facendo attenzione a non far asciugare troppo il condimento.





A questo punto aggiungi qualche fogliolina di prezzemolo tritato e la scorza grattugiata del limone rimanente , tenendone da parte un po’ per la guarnizione finale.





Salta sul fuoco per qualche istante , assicurandoti che la pasta assorba bene il condimento.





Distribuisci i tagliolini al limone nei piatti individuali, completa con altra scorza grattugiata di limone e un pizzico di pepe , e servi.

Consigli

I tagliolini sono il formato ideale per questa ricetta, ma in alternativa puoi utilizzare un altro tipo di pasta lunga come gli spaghetti o le tagliatelle.

Se desideri preparare i tagliolini al limone senza panna ti suggeriamo di risottare la pasta direttamente nella padella con il condimento, versando al bisogno acqua bollente: in questo modo il burro e il succo di limone si legheranno all’amido creando una cremina avvolgente e squisita.