la ricetta del contorno leggero e appetitoso

ingredienti Olive taggiasche snocciolate Pomodori secchi sott’olio Olio extravergine di oliva

Gli agretti in padella sono un contorno primaverile che vede protagonisti gli agretti, ortaggio ricco di proprietà benefiche, tipico di questa stagione, conosciuto anche con il nome di barba di frate, roscano o senape dei monaci. Una ricetta di facile esecuzione, pronta in meno di 15 minuti, ideale da portare in tavola per qualunque pranzo o cena di famiglia in accompagnamento a pietanze vegetariane e a secondi di carne e di pesce.

Per prepararli, ti basterà privare gli agretti della parte finale dei gambi più dura e fibrosa, metterli poi in ammollo in acqua fredda con un pizzico di bicarbonato, così da eliminare ogni residuo terroso, e sciacquarli quindi per bene sotto l’acqua corrente prima di lasciarli appassire in un tegame antiaderente con un soffritto di aglio e olio, e un pizzico di sale. Una volta teneri, non ti rimarrà che saltarli brevemente su fiamma vivace con i pomodorini secchi spezzettati e le olive taggiasche snocciolate e servirli poi, caldi o a temperatura ambiente, insieme a fragranti fette di pane casereccio tostato.

A seconda dei gusti personali, puoi rendere più appetitosa la preparazione unendo 2-3 filetti di acciughe sott’olio o un cucchiaino di capperi dissalati, oppure puoi speziare il tutto con del pepe macinato al momento o un peperoncino fresco a rondelle.

Per velocizzare le operazioni, prima di versare gli ortaggi in padella, puoi sbollentarli per 3-4 minuti sul fuoco avendo l’accortezza di scolarli poi direttamente in una ciotola con acqua e ghiaccio: in questo modo manterranno inalterato il loro colore brillante. Se, invece, gli agretti conditi dovessero avanzare, puoi utilizzarli per insaporire un buon piatto di spaghetti o altro formato di pasta lunga, come bavette, linguine o tagliolini.

Scopri come preparare gli agretti in padella seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche gli asparagi in padella e la vignarola.

Come preparare gli agretti in padella





Pulisci gli agretti: recidi la parte finale dei gambi più dura e legnosa .





Sciacqua gli agretti sotto l’acqua corrente .





Versa abbondante acqua in una ciotola capiente, unisci il bicarbonato e mescola con un cucchiaio.





Trasferisci gli agretti nella soluzione preparata .





Immergili completamente e lasciali a bagno per una decina di minuti, cambiando di tanto in tanto l’acqua di ammollo.





Scola quindi gli agretti in un colapasta e sciacquali per bene sotto l’acqua corrente .





Fai dorare l’aglio con un due cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e aggiungi gli agretti ben sgocciolati .





Lascia cuocere dolcemente per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, quindi aggiusta di sale .





Termina con i pomodori secchi a pezzetti e le olive taggiasche snocciolate .





Fai insaporire brevemente il tutto e leva dal fuoco.





Distribuisci gli agretti in padella su un piatto da portata , porta in tavola e servi.

Conservazione

Gli agretti in padella si conservano in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 1-2 giorni massimo.