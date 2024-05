Minghi contro l’Eurovision: “Nefandezze. Vince uno con la gonna”

Pensavate che le polemiche e le critiche all’Eurovision Song Contest fossero archiviate con la fine dello show? E invece no. Ieri notte Amedeo Minghi ha pubblicato una serie di storie in cui ha dichiarato che più che Eurovision, quello a Malmo era Sodoma e Gomorra. Il cantautore italiano se l’è presa con la performance della Finlandia e con la gonnellina di Nemo, il vincitore. Minghi ha dichiarato che la Rai non dovrebbe trasmettere certe nefandezze. L’artista ha poi fatto i complimenti alla carica di Angelina, un po’ meno alla sua canzone.

Qualcuno dica ad Amedeo che all’Eurovision c’erano pezzi sulla Madonna e Madre Teresa, esibizioni e brani classici come quello di Israele, della Serbia o della Francia. Quindi se lui ha notato la gonnella e se questa l’ha infastidito io fossi in lui una domanda me la farei.

“L’Europa è un continente cristiano, Rai non dovrebbe trasmettere certe nefandezze. Nulla vs omosessualità, ma non dev’essere obbligo. C’era pure uno col pisello di fuori! La Mango? Ha già avuto fortuna ad arrivare settima. Canzone noiosa”. #AmedeoMinghi su IG vs #ESCita

“Il Festival europeo? Cioè Sodoma e Gomorra, non era il Festival, ma era Sodoma e Gomorra. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina. Ormai è così. Musica? Niente. Tante luci, tanti colori. Musica da vedere. Non è certamente da ascoltare. C’era anche uno che ha cantato tutto senza vestiti. Ma non era un continente cristiano questo?.

Intendiamoci, io sono tutto meno che bigotto. Non mi fa nessun effetto il fatto dell’omosessualità. Anzi, chissenefrega! Non ho mai guardato a questo… Quando mai un’artista bada a queste cose! Dico che però non deve essere la condizione ideale per fare ‘sto lavoro. Cioè uno per cantare una canzone deve per forza andare in giro come quello che ha cantato col suo coso di fuori? Era senza vestiti e l’hanno pure ripreso, gli hanno permesso di partecipare! Anche la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze.

La Mango cosa è arrivata? Sesta? Settima? Sì, settima. Mi sembra molto più di quanto potesse accadere. Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone. Le faccio un complimento enorme paragonandola a lei perché Rita Pavone ha avuto un successo planetario quando non c’era la rete. Non c’era internet né niente e lei ha venduto milioni di dischi come noccioline in tutto il mondo. Era formidabile. Angelina ha questa carica. Però ‘La Noia’ che noia, che noia, che noia!”