Da professionista a professore di Amici: ex volto del talent pronto a tornare

Tra le tante cose, Fabrizio Prolli nella sua lunga carriera è stato anche un professionista di Amici di Maria (dove ha lavorato anche la sua ex moglie, Veronica Peparini). Il noto coreografo in questi anni ha lavorato a tanti altri progetti (come uno spettacolo che sta girando gli Stati Uniti) e molti l’hanno visto a Viva Rai Due con Fiorello, ma questo non significa che abbia archiviato definitivamente Amici. Fabrizio intervistato da Fan Page ha rivelato che gli piacerebbe fare il professore della scuola mariana.

“Certo, mi candido al ruolo di giudice. Magari in un programma come Ballando con le stelle o X Factor. Sono pronto. Mi piacerebbe tantissimo. Ad Amici, invece, mi piacerebbe giudicare le sfide. – ha continuato l’ex professionista di Amici – Se mi dovessero mai chiamare a fare l’insegnante, lo farei molto volentieri anche se litigherei con Raimondo Todaro in un secondo. Non la penso come lui su tante cose”.

La competenza e la carriera le ha, il carisma anche, direi che Prolli sarebbe perfetto come prof di Amici (non guasta nemmeno il fatto che ci abbia già promesso catfight con Todaro).

