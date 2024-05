la ricetta dell’antipasto versatile e appetitoso

ingredienti formaggio cremoso spalmabile Olio extravergine di oliva

Le uova ripiene di crema di asparagi sono un antipasto versatile e gustoso, perfetto da portare in tavola in apertura di un pranzo di festa o servire come stuzzicante finger food in occasione di un buffet in piedi. Variante altrettanto appetitosa delle classiche uova ripiene di tonno, si preparano con una farcia senza maionese a base di tuorli d’uovo sodo, formaggio spalmabile e asparagi cotti in padella: per uno stuzzichino invitante e appetitoso adatto anche a ospiti vegetariani.

Facile e veloce, la ricetta ti porterà via pochissimi minuti ai fornelli. Sarà sufficiente mondare gli asparagi, ridurre i gambi a tocchetti tenendo le punte da parte e lasciarli poi rosolare in un tegame antiaderente con un soffritto di olio e scalogno. Una volta rassodate le uova per 8 minuti a partire dal bollore e passate sotto a un getto di acqua corrente, così da bloccarne la cottura e sgusciarle più agevolmente, ti basterà dividerle a metà facendo attenzione a non romperle, frullare poi i tuorli nel boccale di un mixer insieme al formaggio tipo philadelphia, gli asparagi ormai freddi a tocchetti e un pizzico di sale e di pepe, e riempire infine con il composto ottenuto i mezzi albumi sodi svuotati.

Il tutto completato in superficie con le punte degli ortaggi cotte al vapore e guarnito poi con un pochino di tuorlo sodo sbriciolato: per un risultato saporito e cremoso al morso, ideale da proporre anche come secondo leggero insieme a una porzione di verdurine grigliate e a fettine di pane di segale tostato.

Se desideri, puoi confezionare le uova con crema di asparagi anche con 1 giorno di anticipo e tenerle in frigo fino al momento del servizio oppure, per un divertente effetto cromatico, puoi alternarle su un piatto da portata a uova ripiene di spinaci.

Scopri come preparare le uova ripiene di asparagi seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le uova ripiene al salmone e quelle alla greca.

Come preparare le uova ripiene di crema di asparagi





Per prima cosa immergi le uova in un pentolino con acqua fredda e lasciale cuocere per 7-8 minuti a partire dal bollore.





Trascorso il tempo di cottura, passa le uova sode sotto a un getto di acqua corrente, sgusciale una volta fredde facendo attenzione a non romperle e dividile a metà; quindi preleva delicatamente i tuorli .

Monda gli asparagi ed elimina la parte più dura e radicale dei gambi .





Tieni le punte da parte e riduci i gambi a rondelle .





Fai appassire lo scalogno tritato al coltello in una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine di oliva, quindi aggiungi i gambi degli asparagi a tocchetti e lasciali cuocere per una decina di minuti, o fino a quando non risulteranno teneri: se necessario, aggiungi un mestolino di acqua. Al termine, leva dal fuoco e fai intiepidire.





Versa la dadolata di asparagi nel boccale di un mixer insieme al formaggio cremoso spalmabile e ai tuorli d’uovo sodo : tieni da parte un po’ di tuorlo per la finitura.





Aggiusta di sale e di pepe e frulla bene il tutto con un mixer a immersione , fino a ottenere una crema liscia e omogenea.





Trasferisci il composto cremoso ottenuto in un sac à poche con bocchetta a stella e farcisci con questo gli albumi tenuti da parte .





Guarnisci le uova ripiene con le punte degli asparagi cotte al vapore e il tuorlo sodo sbriciolato .





Porta in tavola le uova ripiene di crema di asparagi e servi .

Consigli

Al posto degli asparagi verdi puoi utilizzare quelli bianchi, oppure puoi sostituire il formaggio spalmabile tipo philadelphia con la ricotta, la robiola o uno yogurt greco compatto.

Se desideri, puoi arricchire la preparazione con qualche cucchiaiata di maionese cremosa, classica o al basilico, oppure al posto delle punte degli asparagi puoi mettere a finitura delle olive nere a rondelle, capperi dissalati sminuzzati, un trito di prezzemolo fresco o del caviale nero.

Per gustare le uova in totale sicurezza, sceglile possibilmente biologiche, provenienti da galline allevate a terra e senza utilizzo di antibiotici, e leggi con attenzione l’etichetta impressa sul guscio.