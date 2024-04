la reazione di Chiara fa tremare il web

Fedez confessa in un post sui social quanto senta la mancanza di Paloma: la reazione di Chiara non si lascia attendere.

L’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno monopolizzato l’attenzione delle persone con le loro storie e con la loro vita. Anche adesso che il matrimonio tra i due è terminato, Chiara e Fedez non smettono di far parlare di loro e ogni video o foto che pubblicano sui social network ottiene sempre milioni di commenti. Così è stato per l’ultimo post diffuso dal cantante con una breve dedica in cui si legge «Mi manchi». La foto mostra lo stesso Fedez in compagnia della cagnolina che lui e Chiara avevano adottato lo scorso settembre. La replica di Chiara Ferragni al post non si è fatta attendere. Ecco infatti cosa ha condiviso l’influencer.

Alla foto di Fedez con la dedica per Paloma, Chiara risponde con un video

Poche ore dopo il post di Fedez, Chiara Ferragni ha pubblicato sui propri profili social un video in compagnia della cagnolina Paloma.

Sui profili social, in particolare di Instagram, Fedez e Chiara Ferragni avevano condiviso lo scorso settembre le foto della nuova arrivata a quattro zampe, la cagnolina di nome Paloma. Dopo la perdita avvenuta due mesi prima della cagnolina di casa, un’esemplare di razza Bulldog francese di nome Matilda, la coppia aveva deciso di adottare un nuovo cane, una cucciola di razza Golden Retriever.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Ferragnez, nuovo cucciolo dopo la perdita di Matilda: il benvenuto e le polemiche

Dopo la morte della Bulldog francese protagonista quotidiana dei racconti sui social e degli scatti fotografici, Chiara Ferragni aveva rivolto uno straziante saluto a quella che aveva descritto come la sua «bambina ed allo stesso tempo l’amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno». L’influencer allora non sembrava aver espresso alcun desiderio di prendere un altro quattro zampe. L’acquisto di una cucciola di razza Golden Retriever, anziché l’adozione di un cagnolino meticcio, aveva suscitato la reazione dei follower che avevano criticato la scelta della coppia.

Quando Fedez e Chiara si sono separati, i fan della coppia si sono a lungo domandati quale fosse stato il destino della cagnolina Paloma. Nonostante le circostanze attuali tengano lontano Fedez dalla cucciola, il rapper ha dimostrato quanto senta la mancanza della quattro zampe dedicandole una foto su Instagram. Al post del cantante, Chiara ha risposto condividendo un video in cui lei accarezza la cucciola di Golden Retriever. (di Elisabetta Guglielmi)