Ragnetti rossi ovunque? Come faccio ad allontanarli senza fargli del male?

Col primo caldo arrivano in massa su ringhiere e pavimenti del balcone: come allontanare i ragnetti rossi in modo naturale e senza ucciderli.

A prima vista sembrano dei ragnetti in miniatura ma il tipico colore rosso e alcune caratteristiche tradiscono un’origine diversa: ma c’è una soluzione per allontanare i ragnetti rossi con metodi naturali e senza che sia necessario ucciderli? In realtà il rimedio c’è e anche più di uno: ecco in che modo il problema di questi fastidiosi e indesiderati ospiti sparirà dai nostri balconi.

Ragnetti rossi sul balcone: un’immotivata paura?

Quello che ci spinge ad allontanarli con ribrezzo è molto probabilmente una sorta di aracnofobia, anche se forse non tutti sanno che i ragnetti rossi in realtà (a dispetto del nome) non appartengono alla stessa famiglia. Si tratta infatti di acari, appartenenti alla famiglia Balaustium murorum: si riconoscono perché sono lunghi massimo un paio di mm e hanno un colore rosso acceso per tutto il corpo.

Invadono i nostri balconi, dalle ringhiere ai pavimenti, ma anche piccoli pezzi di orto (non a caso i ragnetti rossi minuscoli sono animaletti da tenere alla larga dall’orto). La loro funzione, oltre a non essere assolutamente dannosa per l’uomo, è addirittura benefica per piante e natura: infatti il loro compito è quello di nutrirsi dei parassiti dannosi per la vegetazione. C’è però un’eccezione: spesso possono arrecare danni alle piantagioni di pomodoro e lasciare tracce rosse. Ma si tratta di creature viventi e non è assolutamente necessario farle fuori! In realtà già col caldo la loro presenza tenderà a scemare, perché questi acari mal sopportano le alte temperature; ma se non si volesse aspettare la piena estate, cosa potremmo fare nel frattempo?

Come allontanare i ragnetti rossi in modo naturale: le piante

Un rimedio che tenga lontani i ragnetti, senza rilasciare un odore sgradevole per noi? Per fortuna è la stessa natura a correrci in aiuto. Infatti grazie alle piante di rosmarino e aglio, si possono creare composti dai risultati davvero sorprendenti. Oltre alle essenze e dunque a poche gocce di olio essenziale diluite in acqua, la piantina di rosmarino può essere efficace da sola nel tenere lontani i ragnetti rossi.

Se invece gli odori forti come l’aglio non vi arrecano alcun fastidio, è possibile metterne a bollire alcuni spicchi in acqua per almeno un quarto d’ora. Solo una volta raffreddato, potrà essere inserito in un contenitore spray e vaporizzato sul balcone. Anche per chi non ama l’odore dell’aglio, questo rimedio andrà bene poiché l’odore resterò all’esterno.

Come allontanare i ragnetti rossi in modo naturale: sapone e minerali

Se proprio non riusciamo a sopportare l’odore dell’aglio in infusione, potremmo fare lo stesso con delle profumate scaglie di sapone di Marsiglia: una volta discioltesi in acqua, potranno essere inserite in un contenitore e spruzzate sul balcone, privilegiando angoli e punti critici. Un altro sapone utile è quello per i piatti, sempre unito all’acqua e a un cucchiaio di olio, da spruzzare sempre all’esterno.

Infine per gli amanti delle piante, non sarà un problema utilizzare sassolini di argilla, spesso impiegati al di sotto dei vasi per drenare meglio l’acqua delle piante, come rimedio contro i ragnetti rossi. E voi sapevate che questo potente minerale avesse anche una funzione di prevenzione contro questo tipo di acaro?