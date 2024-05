Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

– Poco mosso il listino USA, con lo sguardo del mercato già focalizzato su mercoledì 22 maggio, quando si alzerà il velo sulla trimestrale di Nvidia e sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve.

Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 39.830 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 New York, che si posiziona a 5.314 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 +0,04%; guadagni frazionali per l’S&P 100 +0,22%.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto utilities.

Al top tra i giganti di Wall Street, IBM +2,22%, Goldman Sachs +1,67%, Microsoft +1,18% e JP Morgan +1,17%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su 3M, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.

Pensosa Intel, con un calo frazionale dell’1,46%.

Tentenna Home Depot, con un modesto ribasso dell’1,34%.

Giornata fiacca per Caterpillar, che segna un calo dell’1,28%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors +3,77%, Constellation Energy +2,60%, Lam Research +2,42% e Astrazeneca +2,23%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -5,67%.

Sotto pressione ON Semiconductor, con un forte ribasso del 2,57%.

Soffre Palo Alto Networks, che evidenzia una perdita del 2,44%.

Preda dei venditori Trade Desk, con un decremento del 2,34%.