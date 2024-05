Davide Maggio sull’accordo tra Fedez e Iovino: “Mi hanno riportato la cifra”

Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata delle ultime notizie sul caso di Fedez e Cristiano Iovino e con lei a commentare la vicenda c’era anche Davide Maggio. I giornalisti del programma di Canale 5 hanno ricostruito quello che sarebbe accaduto nelle ultime ore, a partire dal presunto accordo tra il rapper e l’uomo del caffeuccio di Ilary Blasi.

“A un mese dall’aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, Fedez e Iovino avrebbero trovato un accordo. Il personal trainer romano rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper milanese, che in questo modo confermerebbe implicitamente la sua presenza sul luogo del presunto pestaggio, a dispetto di quanto affermato a gran voce solo due settimane fa: “Io non c’ero, e quindi?!”. A mettere alle strette il cantante potrebbero essere state le novità delle ultime ore. Iovino, Fedez e il suo bodyguard sarebbero stati riconosciuti dai vigilantes e collocati sulla scena della rissa su cui la procura di Milano indaga. Dai frame delle telecamere è riconoscibile il van nero da cui sarebbero scesi gli aggressori. Un tentativo quello di Fedez, di mettere a tacere una vicenda dai contorni sempre meno chiari, che di certo non giova alla sua immagine”.

Davide Maggio: “Si parla di una grossa cifra, di molti soldi”.

In collegamento da Milano Davide Maggio ha rivelato che qualcuno gli avrebbe riportato la grossa cifra che Fedez pare abbia offerto a Cristiano Iovino: “Questa storia racconta secondo me molto del personaggio in questione. Perché bisognerebbe inserire nei manuali di giurisprudenza questo nuovo modus operandi. Cioè parliamo di una persona che non è presente sulla scena del fatto, che però poi si accorda con la vittima. Infatti è una roba stupenda. Tra l’altro non dico la cifra esatta, però me l’hanno riportata, ma non ho avuto modo di approfondirla, ma parliamo di tanti, tanti soldi. L’unica considerazione che mi viene da fare in questo momento è che alla fine chi riesce sempre ad uscirne da queste situazioni è chi ha delle grandi possibilità“.

