La star della réclame non gradisce il prodotto: il video è esilarante

Il prodotto della réclame non sembra avere il successo sperato al momento della sua prima applicazione: la star del video non gradisce.



A poche ore di distanza dalla pubblicazione del video “che ha avuto più successo qui nel 2023” il profilo IG di @jackeluly condivide un altro episodio alquanto esilarante e probabilmente in grado di raggiungere, in poco tempo, un simile riscontro da parte del pubblico in rete. Il suo protagonista stavolta, o meglio la star di questo aneddotto, è un simpatico Golden Retriever piuttosto infastidito da quel che continua ad accadere attorno a lui.

Il Golden Retriever, star della réclame non gradisce il prodotto da sponsorizzare: il video è esilarante

La clip mostra il Golden Retriever – di nome Jack – ricevere, a più riprese, uno spruzzo di un profumato prodotto per cani. Lo spray però innesca, sin da subito, una reazione a catena e inattesa nel fido. Che il prodotto da sponsorizzare non sia davvero quello giusto?

Se per alcuni spettatori al video sembra che la star non riesca a sopportare affatto il suono dello spray, l’espressione del Golden – come ricorda anche la didascalia al filmato su IG – sembrerebbe indicativa invece del ribadire, da parte di Jack a ogni spruzzo: “non mi piace questo profumo, mamma!“.

Il video del Golden Jack ha finora ricevuto ben 336mila like e oltre un milione di visualizzazioni. Al momento della presentazione ufficiale del profumo per animali domestici sembra che la reazione del fido sia ormai impossibile dal poter essere fraintentesa. Che il prodotto sia stato selezionato in modo anomalo? Chi può dirlo. Una cosa è certa: il cliente di turno a quattro zampe non sembra esserne per nulla soddisfatto.

La reazione del Golden Retriever Jack non è fraintendibile: il VIDEO

Pertanto, e molto diversamente da quanto di recente accaduto di risposta alla bellissima iniziativa dei cartelloni pubblicitari trasformati in cucce per proteggere i cani radangi, il finale di questo video condiviso su Instagram da @jackeluly avrebbe sensibilizzato il pubblico su un’altra questione. Ossia sul problema che sembra sempre di più riguardare l’attuale e fragile universo delle sponsorizzazioni per prodotti per animali.

Jack – per chi non lo sapesse – era già particolarmente noto su Instagram in virtù di altri aneddotti di successo riguardanti la sua quotidianità e la sua famiglia. Ciascuno di questi ultimi è stato condiviso sulla pagina IG interamente a lui dedicata.

Non è da sorprendersi, allora, che secondo alcuni utenti il Golden Retriever protagonista della clip non stia aspettando altro che uscire dalla stanza per andare di corsa a “fare una doccia”. Che dire? Speriamo di vederlo presto in altre avventure “meno fastidiose“.