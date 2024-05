in arrivo un nuovo singolo

Anna Tatangelo è ricomparsa sui social annunciando l’uscita del suo nuovo singolo, “Mantra”, disponibile dal 24 maggio.

Questa mattina Anna Tatangelo ha fatto preoccupare i fan cancellando tutte le foto dal suo profilo Instagram. In molti hanno pensato ad un attacco hacker, invece si è solo trattato di una strategia di marketing: la cantante ha appena pubblicato un post in cui annuncia che il 24 maggio esce “Mantra“, il suo nuovo singolo.

Anna Tatangelo: un nuovo inizio musicale

“Mantra” verrà rilasciato il 24 maggio su tutte le piattaforme digitali. Distribuito da Artist First, il brano segna un punto di svolta nella carriera dell’artista, che decide di esplorare nuovi orizzonti musicali e tematici, distaccandosi dai precedenti lavori sia per sonorità che per contenuti.

In “Mantra”, Anna Tantangelo si rivela in una veste emotivamente più nuda e diretta, affrontando temi intensi come la fine di una relazione tossica e il percorso personale necessario per superare i momenti di dolore e ritrovare se stessi.

Un mantra personale

“Mantra parla di una storia d’amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore” – racconta Anna – “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi“.

Anna Tatangelo

“Mantra” non è solamente un brano musicale, ma un vero e proprio messaggio di rinascita e crescita personale. Attraverso quest’opera, Anna Tantangelo vuole ispirare chi ascolta a intraprendere un viaggio introspettivo alla scoperta di sé, superando gli ostacoli e le avversità con la forza della consapevolezza personale e dell’auto-accettazione.