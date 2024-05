Maltempo in Italia, è allerta per la giornata di mercoledì 22 maggio: le Regioni a rischio

Stando alle previsioni meteo, con il maltempo in arrivo, la Protezione Civile ha diramato per domani 22 maggio una serie di avvisi di allerta meteo

Il maltempo continua a colpire l’Italia in diverse Regioni che avranno a che fare con avversità climatiche importanti. Anche domani, mercoledì 22 maggio, è prevista un’allerta meteo rossa in Veneto, un’allerta arancione in Emilia Romagna e un’allerta gialla in sei regioni del centro-nord. Ma andiamo nel dettaglio.

La causa di questo pericolo diffuso è un’ampia area di bassa pressione che sta influenzando soprattutto le regioni del Nord-Est. Qui sono attese piogge diffuse e persistenti, con un preoccupante innalzamento dei livelli dei fiumi.

Secondo le previsioni meteo, con il maltempo in arrivo, la Protezione Civile ha diramato per domani 22 maggio un’allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico nelle zone di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. “Nelle aree con allerta idraulica si prevede un significativo aumento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento delle soglie di allarme. Le strutture arginali dei principali fiumi sono in uno stato di sofferenza a causa delle attuali condizioni idrometriche e di quelle raggiunte nei giorni scorsi”, spiega la Protezione Civile.

Sempre in Veneto, per domani 22 maggio, è prevista un’allerta meteo arancione per rischio idraulico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e Monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. L’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda Adige-Garda e Monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

In Emilia Romagna, l’allerta arancione è estesa alla Costa ferrarese. La Protezione Civile ha inoltre valutato per domani un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte e Umbria.

Le previsioni meteo indicano per la giornata di domani ancora piogge intense e temporali locali su tutto il nord, con fenomeni molto intensi attesi al mattino e nel pomeriggio su Piemonte, Lombardia, Veneto e pianura emiliano-romagnola. Un’attenuazione si avrà solamente in serata. Al centro, si prevede nuvolosità estesa con piogge e rovesci al primo mattino su Alta Toscana, Umbria e Sardegna nordoccidentale, che si estenderanno rapidamente sul versante tirrenico. Al sud, si attendono annuvolamenti consistenti con piogge su Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria.