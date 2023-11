la reazione da non perdere

Una ragazza ha portato i gattini appena salvati dalla nonna di 93 anni: la reazione dell’anziana donna alla vista dei cuccioli della nipote ha emozionato milioni di utenti del web.

I benefici dovuti alla presenza degli animali domestici sulla salute delle persone sono ormai noti e dimostrati da diversi studi medici e psicologici. Proprio per questo motivo, spesso gli ospedali, le case di cura e di riposo sono andati contro le proprie regole, permettendo agli animali di far visita agli umani ricoverati. Cani e gatti hanno un effetto benefico sulla salute fisica e mentale, soprattutto nel caso degli anziani. A dimostrazione di quanto un animale domestico possa giovare a una persona anziana è sufficiente un video che una ragazza ha realizzato per immortalare l’incontro della nonna di novantatré anni con tre cuccioli di gatto dal manto nero di poche settimane di vita.

La reazione della nonna alla vista dei cuccioli di gatto della nipote ha emozionato il web: il video

Le immagini sono state condivise dalla giovane sul proprio profilo TikTok, Heather B. (all’account social @nothing bott fit1), e in breve tempo hanno ottenuto milioni di visualizzazioni conquistando il cuore di tutti gli utenti del web.

Come mostra il video condiviso su TikTok, la ragazza si è presentata alla casa della nonna con un trasportino con all’interno tre bellissimi cuccioli di gatto dal manto scuro. Non appena l’anziana donna si è resa conto della presenza dei piccoli felini li ha subito presi in braccio. L’affetto con cui la donna ha accolto i gattini ha fatto subito sentire questi ultimi a proprio agio. Come si vede dal filmato il micetto si è addormentato sulle gambe della nonna umana che lo stava accarezzando e cullando con dolcezza.

A corredo del filmato la ragazza ha posto una breve didascalia: «I gattini rendono ogni cosa migliore». E in effetti, guardando le immagini dei tenerissimi quattro zampe è impossibile non essere d’accordo. Studi scientifici hanno dimostrato i benefici che gli animali domestici hanno sui loro umani. Molte persone anziane provano sentimenti di solitudine, soprattutto quando vivono da soli o hanno perso i propri cari. Trascorrere del tempo in compagnia degli animali potrà aiutarli a ridurre la tristezza e l’isolamento.

Il legame affettivo che si instaura tra gli esseri umani e i loro amici a quattro zampe è talmente speciale da permettere a entrambi di superare qualsiasi genere di difficoltà. Proprio in virtù degli effetti benefici che gli animali domestici mostrano di avere, risollevando il morale delle persone e facendole sentire meglio, sono molte le persone anziane che scelgono di adottare un cane o un gatto. Il solo atto di accarezzare un animale permette di rilasciare endorfine e diminuire i livelli di cortisolo, abbassando la pressione sanguigna, migliorando l’umore e riducendo lo stress.

Come è dimostrato da diverse ricerche, i proprietari di cani e gatti riescono a mantenersi più calmi e rilassati in contesti stressanti rispetto alle persone che non ne possiedono uno. Il cuore, in particolare, è il primo organo a ricevere benefici dovuti alla presenza costante di un felino domestico. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università del Michigan presentato al congresso annuale dell’American Academy of Neurology, la compagnia di cani e gatti può ridurre il declino cognitivo negli anziani. La ricerca ha analizzato nel corso di sei anni le capacità cognitive di oltre mille e trecento anziani, ai quali sono stati somministrati diversi test sull’utilizzo delle parole e sull’abilità numerica. I soggetti che vivevano accanto a un quattro zampe hanno riportato i risultati migliori.

Così sarà sicuramente anche nel caso della donna di novantatré anni che ha adottato il cucciolo di gatto della nipote. Il video mostra il meraviglioso legame di affetto che si è instaurato tra l’anziana e il piccolo quattro zampe. (di Elisabetta Guglielmi)