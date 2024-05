Due personaggi noti contattati per diventare naufraghi a L’Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è partita con il piede giusto, tra ascolti mediocri, dinamiche che non decollano, infortuni e ritiri (oggi ha lasciato anche Daniele Radini Tedeschi). Come prevedibile la produzione del reality è alla ricerca di nuovi concorrenti e di recente pare abbia contattato anche due personaggi molto noti sul web. Stando a quello che ha rivelato Gabriele Parpiglia oggi nel programma password su RTL, le persone chiamate per partire per l’Honduras avrebbero detto di no.

Due personaggi conosciuti sul web contattati per L’Isola dei Famosi: “Hanno detto di no”.

Secondo Parpiglia Jey Lillo e Giorgia Crivello sarebbero stati cercati per diventare naufraghi, sia il mago che la blogger però avrebbero risposto picche: “Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi. Nel programma c’è stato un quinto ritirato, però hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi de L’Isola dei Famosi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. I nomi li facciamo per la prima volta qui in radio a RTL 102.5. Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello. – ha continuato Parpiglia – Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“.

Questi non sarebbero gli unici ‘no’ ricevuti dalla produzione del reality di Canale 5. Alberto Dandolo su Dagospia ha fatto sapere che anche Vera Gemma avrebbe ricevuto una proposta e che anche lei avrebbe preferito declinare l’invito: “Le hanno proposto di far parte del cast, nelle vesti di naufraga. Possiamo dire che c’è stata anche una bella offerta. Vera però ha detto un secco no alla proposta“. Un vero peccato, perché con un cast così debole (forse il meno forte di sempre), una tosta come la Gemma sarebbe davvero stata un valore aggiunto.