Il gesto di amicizia che il pappagallo riserva al cane è dolcissimo

Il pappagallo Sweet Pea riserva al suo amico cane, Rame, un gesto dolcissimo: da quanto sono insieme la loro vita è più bella.

Appena 6 giorni fa una clip condivisa dal profilo TikTok @theparrotlady ha emozionato oltre 17mila utenti per la sua straordinaria dolcezza. Il breve filmato mostra l’amorevole gesto di un pappagallo, di nome Sweet Pea, nei confronti del suo migliore amico a quattro zampe, Rame. Dopo aver trascorso il pomeriggio nel parco, giocando con la sua mamma umana, Rame è tornato a casa e si è sdraiato sul bellissimo tappeto dalla texture floreale del loro soggiorno. È stato in quel momento che Sweet Pea si è diretto verso di lui con un unico scopo.

Il gesto di amicizia tra Sweet Pea e Rame: il VIDEO mostra l’amicizia tra il cane e il pappagallo

Per fortuna, in quel momento, la mamma umana dei due meravigliosi esemplari si trovava a pochi passi da loro e, perciò, ha deciso di immortalare la dolce scena. Sweet Pea e Rame, pur appartenendo a specie di animali diversi, sono inseparabili sin dal giorno del loro primo incontro.

Sweet Pea, come racconta la donna, è un adorabile esemplare di cacatua addomesticato in un modo che non può fare a meno di riportarci alla mente la storia del “Piccolo Principe“. Ricordate il bimbo e la volpe, ecco: Sweet Pea, secondo il parere di alcuni utenti, sembra proprio aver letto qualcosa a riguardo nella sua vita passata e adesso – come ci mostra in diretta nella virale clip – non vedrebbe l’ora di mettere in pratica tale prezioso insegnamento.

“Sono questi i momenti che rendono la vita bellissima“, scrive la mamma umana di Rame Sweet Pea in didascalia alla pubblicazione, mostrando come il bianco cacatua si avvicina al suo amico per salutarlo, dopo la sua gita nel parco, in un modo tanto tenero quanto speciale.

In merito alle numerose curiosità sorte in queste ultime settimane sull’argomento alcuni studi hanno provato a fornire alcune esaurite risposte per chiarire le dinamiche della convivenza tra pappagallo e cane.

Nella clip notiamo Sweet Pea avvicinarsi in direzione di Rame che, sdraiato a pancia in giù sul tappeto, sembra proprio aspettare che il suo amico rivolga a lui le sue attenzioni.

Dopo essersi spostato da una stanza all’altra, poggiando le sue delicate zampette sul parquet dell’abitazione, Sweet Pea giunge finalmente sul floreale tappeto e posa delicatamente la sua zampetta destra su quella del suo amico Rame. Alcuni spettatori hanno specificato – tra i commenti – le loro sensazioni. Ossia che tale gesto di Sweet Pea, che poggia la sua zampetta su quella del suo amico, possa tranquillamente essere associato a un’affettuosa, e per nulla banale, stretta di mano.