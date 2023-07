La Prada: chi è la queen protagonista di Drag Race Italia 3

La Prada è una delle protagoniste della terza stagione di Drag Race Italia che tornerà su Paramount+ dal prossimo 18 settembre.

Il nome di La Prada è trapelato su Reddit – insieme a quello di tutte le altre – qualche settimana fa in occasione dell’inizio delle registrazioni dello show. Da quella data i profili social della drag sono fermi e questo fa dedurre che sia effettivamente all’interno della Race, anche se ovviamente la produzione non ha confermato l’indiscrezione. L’annuncio del cast ufficiale arriverà presumibilmente a fine agosto.

Al secondo Leonardo, La Prada lavora a Milano ed è possibile vederla ospite anche in questo canale YouTube.



La Prada a Drag Race Italia 3, il presunto cast

A Melissa Bianchini si aggiungerebbero Atomika (out of drag fidanzato con Divinity della prima stagione), la sarda Aurora Lightning, la napoletana Sypario e le siciliane Sissy Lea e Leila Yarn. Dall’universo del Muccassassina (che lo scorso anno ha trionfato fra La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Obama), arriverebbero La Sheeva e Silvana Della Magliana. Dal Red di Bologna spazio per Morgana Cosmica, mentre da Milano arriverebbero Lina Galore e La Prada. Chiudono il cast Amy Krania e la prima albanaese a partecipare al franchise, ovvero Vezirja.

In un altro sito non ufficiale (RuPaulsDragRace.Fandom.com) dalla lista del cast sono sparite i nomi di Amy Krania, La Prada e Sissy Lea mentre è comparso quello di Chanel Monyque. Le altre sono state tutte confermate.