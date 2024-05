la pensione si potrà gestire via app anche da Smart TV

È ormai passato qualche anno da quando abbiamo trattato la questione dell’addio al PIN per l’accesso ai servizi INPS, ma adesso la nuova guida dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sembra puntare a una sorta di rivoluzione tecnologica.

La notizia è arrivata nella giornata del 6 maggio 2024 a partire dalle pagine di Repubblica, in cui si citano le dichiarazioni effettuate dal Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, durante l’evento A&F Live tenutosi in quel di Milano. Per il momento, insomma, possiamo basarci unicamente su quanto affermato da Fava.

A tal proposito, Repubblica cita il prossimo arrivo di “un’app dell’INPS per accedere ai dati pensionistici dei cittadini“. Intervistato da Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, il Presidente dell’INPS ha infatti dichiarato: “Come i cittadini usano le app bancarie, così devono poter accedere immediatamente alla loro situazione pensionistica e in un secondo momento avere simulazioni della loro proiezione pensionistica“.

Si prospetta, insomma, un futuro “più Tech” per l’Istituto nazionale della previdenza sociale. “Semplificazione, velocità nell’ottenere servizi con dati certi: nel migliorare questi aspetti ci aiuteranno intelligenza artificiale e algoritmi. […] Ci daremo una tabella di marcia. […] Sono fiducioso e ottimista, arriveremo velocemente a questo risultato“, ha spiegato Fava, che ha addirittura fatto riferimento a una non meglio approfondita soluzione per Smart TV.

Fava è alla guida dell’INPS da poche settimane, ma sembra sia già pronto a mettere in atto una “rivoluzione tecnologica”. Come avverrà, all’atto pratico, quest’ultima? Non possiamo che stare a vedere.

Per il resto, potreste voler approfondire i test IA già effettuati dall’INPS nel 2023.